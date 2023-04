Dolmen Gate – ‘Finish’s Empire’ (EP)

‘Fini’s Empire’ é o primeiro ato oficial da carreira da banda portuguesa Dolmen Cat, formada por alguns ex-integrantes de aclamadas formações underground como Ravensire, Midnight Priest e The Unholy. Partindo de grandes mestres da persona como Warlord e Thunder Rider, o quinteto lisboeta opta por uma abordagem épica e introspectiva das canções. Apenas duas músicas (a faixa-título é uma introdução instrumental), são completa e orgulhosamente autoproduzidas, mas já mostram uma personalidade verdadeiramente notável, amplificada ainda mais por uma seleção vocal feminina. Nesse sentido, seria fácil comparar ‘Fini’s Empire’ a Lord’s Guards, mas elementos de Manovar, Wotan e Battleroar apareceram na música da banda portuguesa, ainda que no seu aspecto atmosférico. Afinal, o sabor apocalíptico do Atlantean Codex talvez expresse melhor o extremo épico da banda atual. Apesar dos riffs de rock, a música de Dolmen Gate é mais ambiente do que impressionante. As linhas melódicas de ‘Rest in Flames’ recriam a magia dos Warriors, a voz de Ana traz à tona as nuances mais sugestivas, deixando espaço para criar um som que, no entanto, já hoje deixa qualquer um indiferente. Eles mesmos dizem sobre página bandcamp: “Entre no Dolmen Gate e entre nos portais do heavy metal eterno.”



Recomendado para: Amantes do metal épico puro e muito primitivo.

Listas de faixas:

01. Finis Imperi

02. Descanse em Chamas

03. Vingança

Ordem:

Ana – a voz

Kiko – Guitarra

Artur – Guitarra

Nuno – Chefe

Alex – bateria

