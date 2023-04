Preso por assassinato

Uma reviravolta repentina no caso feminicídio de Terney Aconteceu nos últimos dias: o homem parou Será pela morte de sua esposa Ele cometeu suicídio na prisão. Ele foi preso sob a acusação de homicídio culposo.





Homem de 62 anos que foi preso pelo assassinato de Terni comete suicídio

Segundo reportagem da Ansa, Xhafer Uruci, 62 anos Diz-se que ele cometeu suicídio enquanto estava sozinho na cela de trânsito Prisão de Terni. O homem aguardava a verificação da detenção: estava naquela sala justamente porque servia para detidos que aguardavam julgamento por um juiz para investigações preliminares.

Ele foi trazido aqui no meio da noite Quinta-feira 30 e sexta-feira 31 de março de 2023Ele foi preso por matar a esposa. De acordo com informações do Aadhaar, ele cometeu suicídio enforcando-se Usando uma folha de papel está na cela.

A casa onde Terney foi assassinado





Um dos agentes o teria encontrado durante uma ronda de checagem: teria ouvido o barulho e o encontrado Ele foi enforcado na cela. Um hospital prisional próximo não ajudou em nada.

Ele supostamente esfaqueou sua esposa, Jenif Ursi

Os eventos que levaram à sua prisão ocorreram na quinta-feira: De acordo com a reconstrução inicial, O homem de 62 anos supostamente matou sua esposa, Jenif Ursi Em Terni, socou no auge da luta.

Ele era um homem de 56 anos da Albânia Esfaqueado por seu parceiro Pouco antes de sua morte, ela conseguiu ligar para o filho que estava presente na hora Polsena para trabalho. Foi ele quem deu o alarme.





Após a chegada dos policiais, o homem de 62 anos foi detido e levado ao presídio, onde optou pela ação radical.

Dados sobre feminicídio na Itália em 2023

Há vários episódios semelhantes ao feminicídio de Terney: On Natal 2022 Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas pelo marido de 63 anos na província de Trapani. Um caso de homicídio-suicídio chocou o povo de Miglianico apenas no dia anterior: um homem cometeu suicídio na prisão de Lanciano. foram mortos esposa

De acordo com os dados mais recentes sobre este Feminicídio na ItáliaRegistrado em 26 de março de 2023 27 mulheres foram mortas, em que 26 pessoas foram mortas no círculo familiar/afetado. 17 delas morreram nas mãos do companheiro/ex-companheiro.





Para as mulheres vítimas de violência ou perseguição, o Telefone Rosa Serviço Público: O número para ligar é gratuito e ativo 24 horas por dia com operadoras especializadas em pedidos de ajuda e apoio às vítimas, era 1522.