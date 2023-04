Roger Schmidt na Série A: Agora é oficial

As últimas notícias no mercado de transferências sobre o futuro do treinador alemão do Benfica, Roger Schmidt, que vive uma temporada no escalão principal..

A temporada segue a todo vapor para algumas equipes que buscam grandes resultados e tentam fazer história. Agora há uma comunicação importante.

Foram várias semanas de notícias importantes do mercado sobre o que o futuro reserva para o treinador cobiçado por muitas equipes.

O mercado de câmbio: Roger Schmidt decide seu futuro

O mercado de câmbio de Treinadores Ansioso para a próxima temporada será muito interessante. Porque muitas equipes mudam no final da temporada. Novos projetos, revoluções, despedidas e muito mais. Tem havido muitas novidades no mercado sobre um dos treinadores mais procurados nos últimos meses.

por que Roger Schmidt com benfica Ele está tendo uma temporada incrível. Portugal está atualmente em primeiro lugar na liga com uma enorme vantagem sobre o Porto Liga dos Campeões Ele também está tendo uma temporada historicamente impressionante. O benfica foi o primeiro no grupo com Juventus E PSG Inesperadamente. Grandes atuações e resultados que sempre levam a equipe do técnico alemão ao mais alto nível e são temidos por todos.

Nos próximos dias ele tem que ir e jogar nas quartas de final da Liga dos Campeõesentre. Não é uma partida fácil, mas certamente consegue o que se propõe a fazer benfica Desligado Roger Schmidt. Em sua temporada no comando do clube português, o interesse veio de grandes times da Europa e da Itália. uma liga. Mas agora a escolha decisiva vem do clube e do treinador.

Benfica: Roger Schmidt renovou até 2026

Por fim, o resultado veio e o anúncio oficial expulsou todos do jogo. O benfica declarado Atualizar do contrato Roger Schmidt Até então 2026. Uma mudança que deixa outros clubes ansiosos para garantir o futuro do treinador com a seleção de Portugal. Um movimento inesperado veio antes das quartas de final, um sinal decisivo de como seria o jogo contra o Inter.

O mercado de transferências da Serie A: a opinião de Roger Schmidt

Nada para fazer Roger Schmidt na Série A. O treinador alemão decidiu casar o projeto com o poderoso clube português. Na verdade, não há espaço para uma transferência no próximo verão ou no futuro. Porque o técnico pensa em fazer benfica Uma das melhores equipas da Europa.

A atual temporada não será suficiente, Roger Schmidt Com a intenção e motivação para melhorar ainda mais benfica. Daí a vontade do treinador de assinar mais um contrato longo com eles.