“Ele me falou, o Natrangeta está aí, toma cuidado” – Libero Codidiano

Avançar ndrangheta ameaça Massimo Cleti. Durante o último capítulo de Não é o estádio Foi ao ar ontem à noite em 2 de maio La 7, Nós conversamos sobre Calabria. Especialmente na província de Carienza, Cosanza, alunos de graduação foram vacinados. Portanto, os níveis que deveriam ter sido para os idosos e os fracos eram apenas para as crianças. Um caso simbólico que dá uma ideia de como estão as coisas na Calábria. Está no estúdio Polymeni de linho, O artigo 21 da Calabria Television, que explica: “A responsabilidade pertence a alguém, e certamente não às crianças. Eles fingem que todos sabem e não sabem. Esta Humor sério Infelizmente, em uma realidade como a Calábria, com 230 famílias de ndranghetas, 80 mil subsidiárias e 55 bilhões de giro de ndranghetas ”.

Daí a advertência ao locatário Não é o estádio, Já ameaçado pela máfia: “Hoje o O comissário Longo me disse Para te dizer que existe Asp ndrangheta dentro Reggio Calabria, e PerceberPolymeni o avisa. Não estou falando de mim mesmo, mas dos muitos caras que corajosamente relatam alguns euros por artigo. Tenho a missão de ajudar os calabreses honestos para tentar salvar este país Ninguém vai nos parar. Estamos progredindo. ”

UMA Não é a arena Para mais informações sobre o estado de saúde do hóspede de Cleta na Calábria, há mais Vincenzo Cicero, Ex Diretor do Hospital Paola-Cetro. “O advogado me suspendeu, me aposentei, não pedi demissão. Minha mãe patológica de 91 anos foi vacinada em março e abril”, defende Cesário. “Eu não tenho que implorar por nada. Eu olho para mim mesma e faço o que ele quer que eu faça.”