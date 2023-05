Portugal: Novo Plano para Legalizar a Cannabis

No passado dia 20 de abril, por ocasião do Festival Internacional da Cannabis, o partido político Iniciativa Liberal apresentou um projeto de lei à Assembleia da República. Legalizar Cannabis em PortugalPermitindo o direito ao seu cultivo, modificação, distribuição, comercialização, compra e consumo pessoal.

Legalização em Portugal: detalhes da nova proposta

“A Uma questão de liberdade pessoal“. assim começa Projeto de Lei 735/XV/1 Foi concedido “para criar um mercado livre, aberto e competitivo para produtos e serviços não medicinais à base de cannabis”.

Para as atividades de cultivo, transformação, importação e exportação, recomenda-se a autorização à Direcção-Geral de Alimentação e Medicina Veterinária (DGAV), no entanto, para o comércio grossista, estabelece a autorização e notificação obrigatória à Direcção das Actividades Económicas. IP informado Permissões Não é necessário para produção própria em casa.

Alimentos comestíveis, bebidas, mesmo com cafeína ou álcool, vaporizadores, derivados e compostos para concentrados, a proposta legal do IL não se limita às flores clássicas e permite a distribuição por comerciantes portugueses. Todo tipo de produto Feito de maconha.

No entanto, planeje reduzir o poder dos artigos iniciais Limitação de THC Não deve exceder e exclui as vendas a menores de 18 anos, pessoas com deficiência mental e toxicodependentes.

Autoprodução: Limitações impostas pelo Projeto de Lei

Ao permitir o cultivo para uso pessoal, o projeto de lei prevê Atividades Ela: restringe a quantidade de sementes de consumo a serem adquiridas exclusivamente de empresas constituídas para esse fim e proíbe a venda ou o uso comercial de produtos obtidos de autoprodução.

Por outro lado, ele quer aumentar Níveis máximos de posse Permitido para consumo pessoal, desde que Portugal descriminalizou o consumo de todas as drogas em 2001, está fixado em 25 gramas de canábis.

será apresentado Rótulo para pacotes Ele descreverá os produtos de cannabis, de onde vêm, suas dosagens, concentrações de THC e CBD e os efeitos esperados do consumo, incluindo possíveis efeitos à saúde e detalhes de contato para assistência médica.

Por fim, de acordo com o calendário da Assembleia da República Portuguesa, poderá já haver uma iniciativa na sequência dos vários planos anteriormente feitos para a legalização da canábis em Portugal. Discutido até o final de junho de 2023.