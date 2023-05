Estupro na estação em Milão, mais dois casos de violência sexual relatados: alerta de segurança, o que aconteceu

Na Estação Central de Milão, após o estupro na noite de sexta-feira, 28 de abrilSurgem dois casos de estupro em que uma mulher é estuprada dentro de um elevador.





Mais dois casos de estupro foram registrados

Segundo os relatos de Adnkronos, após o estupro de 28 de abril, há mais dois casos: primeiro, A vítima tem 57 anos e anda com uma perna só Também dorminhoco frequente na rua, o segundo episódio tem como pano de fundo um hotel no centro da cidade.

O primeiro episódio na última sexta-feira foi um homem de 57 anos, deficiente, Parado a poucos passos da Estação Central Por outro morador de rua: Exames médicos subsequentes confirmaram que a mulher havia sido estuprada várias vezes, apesar da negação da mulher.

Capítulo dois É sobre um hotel no centro: Uma mulher que esteve na companhia de um homem se sentirá mal no quarto, e ele se aproveitará disso antes que ela fuja. Ministério Público investiga o caso Rosária Stagnaro.





Atacante pregado por vídeo: o homem está na cadeia

Segundo a Ansa, Fadil Monir, de 27 anos, um morador de rua marroquino, Ele foi preso na quinta-feira acusado de estupro Uma mulher de 36 anos que estava em um elevador na Estação Central de Milão em 28 de abril permanece na prisão.

O vídeo das câmeras do mesmo elevador foi obtido por agentes da Polfer “Proporciona um ambiente de opressão total de uma mulher indefesaos suspeitos, com persistência impiedosa, são submetidos a atos sexuais”. A juíza de instrução Patrícia Noble confirmou a custódia do estrangeiro de 27 anos.

Interior da Estação Central de Milão





Uma mulher de 36 anos disse à polícia que foi estuprada perto da estação central de Milão. Uma história dramática emerge dos minutos, onde a vítima foi perseguida pelo estuprador, que foi preso posteriormente.

O comentário de Salah e a chegada de Piandosi

Prefeito de Milão José Sala Anunciou o aumento de câmeras e controles nas áreas mais perigosas da cidade.

Visita do Ministro do Interior à cidade é esperada Matteo PiandedosiSerá na capital no dia 10 de maio.





oportunidade é Comissão Provincial de DefesaIsso ajudará a avaliar a situação e identificar as necessidades do Milan do ponto de vista ofensivo.

Segundo o conselheiro cultural da região da Lombardia, em comparação com o estupro de 28 de abril de Francisco Caruso“Como mulher, como advogada e como representante de empresas, acredito ser necessário destacar como O crime é hediondo e inaceitável“.

Em meio a muitos problemas de segurança, ele enfatizou.Combate à violência contra a mulher deve ser sempre uma prioridade.”