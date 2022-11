Colina fica confuso e fala consigo mesmo na arena: É por isso

Doha (Catar) – Acalme os medos Johnny Chikaswe Eles se mostraram bem estabelecidos, e foi ele quem pagou Canadá Severamente penalizado pelo árbitro Zâmbia Dentro Falhou contra Bélgica querer Copa do Mundo . já está no centro da polêmica Por causa do que aconteceu em janeiro Na competição Copa Africana de Nações Entre Mali e Tunísia (ele apitou aos 85 minutos para reiniciar o jogo e terminar cedo de qualquer maneira), Chigaswe Protagonista negativo e por dentro Catar desesperar Pierluigi Colina Ele assistiu a partida da arquibancada Estádio Ahmed Bin Ali Por Al Rayyan.

Duas condenações foram negadas

o expressões irritantes Ex-denunciante italiano, agora presidente Comissão de Árbitros da FIFAAs câmeras e suas fotos não escaparam máscaras Embora isso pareça falar por si, eles logo mudaram viral Na internet. Para motivá-los erros incríveis Feito por um painel de juízes (incluindo Var). O Canadá teve dois pênaltis negados Foi dado depois disso, mas Errado por Davies: Primeiro para knockdown de Hoilett na área como resultado sem impedimento (Ele recebeu a bola de um jogador de futebol belga) Então uma bola Falha na rede Contra Lauria antes do intervalo. erros do árbitro Para isso, porém, nem mesmo var foi remediado frustração de Hill Raramente significa Chikaswe e seus assistentes Para suas outras raças Copa do Mundo.