Jornada 5 entre Cristiano Ronaldo e Richarlison falando português. No Catar, comemoramos um desarme e lamentamos um gol

5º dia de jogo no arquivo e primeira rodada de jogos concluída. Portugal e Brasil foram os dois protagonistas definitivos do torneio, todos em português, com vitórias.

Portugal tem Cristiano Ronaldo Ele quer manter seu papel de liderança. Aqui está então lágrimas Para o hino nacional, a clássica emoção de um 1-0 de grande penalidade, definhando no banco nos minutos finais, entre ofensa e reclamação, com muito medo do erro de Diogo Costa para o imitar no golo de 3-2. Alto custo de recuperação. No entanto, Cristiano Ronaldo fez história: É o único jogador a marcar em cinco edições do Mundial.

O gol de Mbolo naquele dia deu à Suíça três pontos contra Camarões. Mas Mbolo é originário de Camarões e, assim que marcou contra um de seus ex-times, foi empalado no meio da área.Aguardando os abraços de seus companheiros que não têm do que ‘desculpar’.

o dia que vai ser ValverdeUma jovem promessa do Uruguai comemora ao marcar um gol de desarme na prorrogação do jogo.

Mas não foi apenas um dia de boas notícias, mesmo que houvesse Catar permitiria bandeiras de arco-íris em estádios. Mas um passo à frente na propriedade são dois passos para trás. Como o casoEx-jogador internacional iraniano Woriya Ghafouri é preso pelas autoridades iranianas sob a acusação de “insultar e caluniar a reputação da nação e propagar contra o estado”. O zagueiro de 35 anos não foi convocado para a Copa do Mundo do Catar por Carlos Queiroz (ainda irritado com questões políticas na coletiva). O ex-capitão do Esteghlal, Woria Ghafouri, foi forçado a deixar o time no verão devido a críticas dos dirigentes.. Até a prisão dele Uma mensagem clara aos jogadores da seleção nacional que não cantaram o hino nacional no jogo de abertura.

Espaço para uma mensagem. têm estado Conflitos em DohaCapital do Catar, ontem à noite Entre torcedores mexicanos e argentinos. A partir dos tweets retuitados, dois grupos de fãs podem ser vistos se perseguindo nas praças da cidade e jogando objetos uns nos outros. O número de feridos é desconhecido: sabe-se apenas que tudo teria resultado, segundo o que foi relatado por emissoras mexicanas e insultos e insultos nas redes sociais. provocações mútuasEntão uma verdadeira guerra estourou. Argentina e México se enfrentam no Grupo C em Lusail no sábado. De acordo com relatos da mídia, Não houve policiamento para controlar os torcedores dos dois grupos durante o confronto.

Tabelas

Suíça – Camarões 1-0

Suíça (4-2-3-1): Verão 6,5; Whitmer 7, Akanji 6, Elvedi 6, Rodriguez 6 (45º Kumart SV); Xhaka 6.5, Freuler 6.5; Shaqiri 6.5 (26º Okafor 6), Chou 5.5 (26º Livre 6), Vargas 5.5 (36º Ryder SV); Mbolo 7 (26º Seferovic 6). Subs: Fernandez, Zakaria, Omlin, Abischer, Fassnacht, Goebel, Schar, Kone, Jashari. Todos: Yakin 6

Camarões (4-3-3): Onana 6.5; Sei 6, Castelletto 5, N’Goulou 5, Dolo 5.5; Angussa 6, Hongla 5,5 (23′ st Ondoa 6), Om Ket 5,5; Mbeumo 5.5 (36′ st Ngamaleu sv), Choupo-Moting 6.5 (29′ st Aboubaka sv), Toko Egambi 5.5 (29′ st N’Kouudou sv). Extras: Ngapandouetnbu, Mbekeli, Wooh, Nsame, Bassogog, Kunde, Epassy, ​​​​Mbaizo, Ntcham, Ebosse, Marou. Todos.: Canção 5

Juiz: Tello (Argentina) 6

Internet: 3º êmbolo.

Observação: Amonites: Phi, Elvedi, Akanji. Cantos 10-5. Recuperação 2’+1’pt, 6’rd.

Uruguai x Coreia do Sul 0 a 0

Uruguai (4-3-3): Roseta 5.5; Cáceres 6, Godin 6,5, Jimenez 6,5, Oliveira 6 (32ª questão SV); Valverde 6.5, Vecino 5 (32º de la Cruz SV), Bentoncur 6; Pellistri 5 (42’s Varela sv), Suarez 4.5 (19′ st Cavani 6), Nunez 6. Disponível: Muslera, Sosa, Coates, Rodriguez, Ugarte, Torreira, Canobbio, De Arrascaeta, Torres, Gomez. Rebanhos: Alonso 6

Coreia do Sul (4-2-3-1): Kim Seung-kyu 6; Kim Moon-hwan 6, Kim Min-jae 6,5, Kim Young-kwan 6,5, Kim Jin-su 6; Hwang In Feixe 6.5, Jung Woo Young 6.5; Na Sang-ho 6 (29º Lee Kang-in SV), Lee Jae-sung 5,5 (29′ º Sun Jun-ho SV), Son Heung-min 6,5; Hwang Ui-Jo 5 (29 ‘st Cho Gue-Sung sv). Fora: Cho Yu-min, Hong Chul, Kwon Sang-hoon, Hwang Hee-chan, Jeong Woo-yeong, Jo Heon-woo, Kim Tae-hwan, Kwan Sang-hoon, Kwon Kyung-won, Baek Seung-ho, Song Bum-kyun, Song Min-kyu, Yoon Jong-kyu. Rebanhos: Palo Pento 6.5

Juiz: Durbin (França) 7

Observação: Reservados: Cáceres, Cho Gue-Sung, Paulo Bento. Escanteios: Uruguai 4-3. Recuperação: 1’pt, 7’st.

Portugal – Gana 3-2

Portugal (4-3-3): Diogo Costa 5; Cancelo 5.5, Ruben Diaz 6, Pereira 6.5, Guerrero 6; Ruben Neves 6 (32º Leão 6.5), Bernardo Silva 6 (42º Palhinha SV), Bruno Fernandez 7; Odavio 5,5 (11º Carvalho 6), Ronaldo 6 (42º João Mário livre), João Félix 6 (42º Ramos livre). Subs: André Silva, Antonio Silva, Dalot, Horta, Jose Cha, Mathias Nunes, Rui Patricio, Pepe, Vidinha. Rebanhos: Fernando Santos 7.

Gana (5-3-2): At Gigi 6; Seidu 5.5 (21º Lambde 5.5), Djiku 6 (47º Giere SV), Amarte 6, Salisu 5, Baba 6.5; Kudus 6.5 (31º Bukhari 6.5), Party 5.5, Samet 5.5 (47º Semanio SV); A.Ayew 6,5 (31’s J.Ayew sv), Williams 5. Disponível: Afriyie, Aidoo, Danlad, Fatawu, Mensah, Nurudeen, Odoi, Owusu, Sowah, Sulemana. Todos.: Addo 5.5.

Juiz: Elfath (EUA) 6.5.

Redes: 20º Ric. Ronaldo), 27th Ave, 33th Joa Felix, 35th Leo, 43th Buhari.

Observação: Amonites: Kudus, AIU, Seedu, Williams, Pereira, Bruno Fernandez. Escanteios: Portugal 3-2. Recuperação: 2′ pt, 10′ st

Brasil – Sérvia 2-0

Brasil (4-2-3-1): Alisson 6; Danilo 7, Thiago Silva 6.5, Marquinhos 6.5, Alex Sandro 6.5; Casemiro 6,5, Baguda 6 (30º

Fred 6); Rabinha 6 (42º Martinelli SV), Neymar 6,5 (35º Anthony SS), Vinicius Jr 7 (30º Rodrigo 6), Richarlison 7,5

(34ª Gabriel Jesus SV). Fora: Everton, Ederson, Dani Alves, Militão, Fabinho, Alex Telles, Guimarães, Everton Ribeiro, Bremer, Pedro. Todos.: Maré 6.5

Sérvia (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic 6,5; Veljkovic 5, Milankovic 5.5, Pavlovic 6; Zivkovic 5 (12º Radonjic 6), Lukic 5,5 (21º Lasovic 6), Gudelj 5,5 (12º Ilic 6), Mladenovic 5,5 (21º Vlahovic 5); S. Milinkovic-Savic 5.5, Tadic 5; Mitrovic 5 (38º Maksimovic SV). Fora: Dimitrovic, Rajkovic, Erakovic, Jovic, Mitrovic, Babic, Kostic, Racic, Juricic, Krujic. Treinadores: Stojkovic 5

Juiz: Alireza Faghani (Irã) 6.5

Redes: 17’e 29’s Richarlison

Observação: Pavlovic, Gudelj, Lukic marcam presença. Escanteios: 6-4. Recuperação: 1′ pt, 7º

partidas de amanhã

Começa o segundo turno, e para alguns já pode ser decisivo. Um desafio a cada três horas a partir das 11 País de Gales-Irã. Eles continuam Qatar – Senegal, Holanda – Equador e Inglaterra – EUA No horário nobre.