Caixão na Basílica de San Vittore

As palavras se movem filho Felipe: “Bobby, sabemos que ser pai não é fácil para você porque seu trabalho, que era tão empolgante, o tirava de casa com frequência. Ligávamos a TV e víamos você lá. Mas nunca ficamos bravos com você e sempre foi bom vê-lo de volta no fim de semana. Você se sentiu culpado porque não estava feliz o suficiente para expressar suas emoções e, nos momentos difíceis, entendeu que a família era o refúgio que você precisava. Você entendeu que existem coisas mais importantes coisas do que política. Você nunca nos deixa perder o seu amor E promessas, mesmo que você não consiga sair da cama, nós sabemos disso porque seu amor chega a todos nós. Boa viagem pai.”

“Aqui em Varese, ouvi muito isso ultimamente Ele era um de nós“. Esta é uma das passagensOração Vice-Bispado de Milão para o território de Varese Giuseppe Vegesi, pronunciado durante a missa fúnebre. “É bom ver um político se considerar um de nós – acrescentou – nunca negou suas origens humildes e sempre viveu normalmente, principalmente quando voltou a Llosa, não é ministro, mas o marido de Emilia e pai de Chelo, Fabrizio e Filippo. É bom pensar que ele está cantando para nós também. Ele tinha inclinação musical e tocava em casamentos na igreja. É um estilo que pode ser ouvido e entendido por todos.” Ele concebeu, concluiu, “Compromisso político como serviço ao bem-estar dos cidadãos. Sempre comunique e nunca destrua”.

Roberto Maroni foi “um político talentoso Interesse e moderaçãoAssertivo sem ser agressivo”, disse ao contrário o arcebispo de Milão, dom Mario Delpini. Foi um político “com a capacidade de cuidar do todo e se afastar propondo a si mesmo”, concluiu.

A primeira-ministra cessante, Georgia Meloni, comentou: “Ele era um homem de grande visão e grande determinação. Ele foi um dos melhores que já conheci. Time esportivo. Foi uma lembrança inusitada para mim junto com as outras que sentimos. Acho que a Itália tem sorte de confiar em tal pessoa em suas instituições.”

Na histórica sede da Liga de Varese, na Piazza Podesta, o partido e a milícia quiseram saudar e agradecer a Roberto Maroni com uma bandeira em seu último dia de despedida. “Obrigado Bobo“, lemos. Há luto público hoje em Varese e as bandeiras estão hasteadas a meio mastro.