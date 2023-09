Futebol, Série A: Pulisic-Okafor, Milan continua vencendo. Lazio 2-0, Rossoneri +3 Inter

A cortina cai sobre a grande competição O sétimo dia Série A 2023-2024. O Milão Desligado Stefano Pioli impôs-se a ele Lácio Desligado Maurício Sari para 2-0Conquistando uma vitória básica ao longo da temporada: os rossoneri encaram assim Sozinho no topo das paradas Aos 18 pontos, pelo menos por algumas horas, quebraentre Com três pontos de diferença, a Lazio está com 7 pontos no lado direito da tabela.

No primeiro tempo nenhuma das equipes teve mais sucesso que a outra, claramente afetado pelas mudanças e ausências face aos compromissos da próxima semana na Liga dos Campeões. A Lazio esteve bem nos primeiros minutos da partida, superando os rossoneri e chegando perto de marcar. Filipe Anderson 14 minutos: Seu chute de pé direito acerta a rede. Meia hora se passou, A equipe de Beoli é o centro das atençõesPerigoso com Leão 33′: Portuguesa confirmada Provedal Um chute poderoso ao poste mais próximo com o pé esquerdo. Porém, o Milan teve sua melhor chance aos 45 minutos: musa Isso ajuda GiroudProvedal gira com o pé direito, Provedal rejeita mas não move a bola que chega. guardas, porém, ataca a trave com a rede vazia. Vale ressaltar que a lesão ocorreu aos 29 minutos Bochecha LoftusSuas condições serão avaliadas.

A recuperação, no entanto, é uma visão Domínio total do diabo, que aumentou significativamente a rotação do motor em relação aos primeiros 45 minutos, voltou a campo com uma abordagem diferente dos Biancocelesti dos vestiários. O entusiasmo dos rossoneri foi recompensado aos 60 minutos: guardas pescaria LeãoQuem corre para a esquerda, a bola é lançada para o meio PulísicoCom isso Um jogador canhoto abre a partida. A Lazio não conseguiu reagir ao golo sofrido e, de facto, foi ainda mais dominada pela pressão dos rossoneri, permitindo ao Milan continuar a criar oportunidades para a baliza de Provedel, novamente de forma decisiva aos 74 minutos. musa frente e verso Pulísico Três minutos depois. Para concluir, Sarri tenta impulsionar o time Buscando o equilíbrio e ao fazê-lo, expõe muito na defesa, que depois é atacada novamente. Leão Aos 88′: Mais uma aceleração desastrosa dos portugueses Exceto alguns homens, por quem eles abandonam Okafor, imparável com o gol vazio e fazendo o 2 a 0 para o AC Milan. em recuperação Pedro Aos 94 minutos viu um golo de rara beleza num remate de longe com o pé direito, embora tenha sido anulado devido ao impedimento anterior de Immobile.

Foto de : Lapresse