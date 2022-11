Cristiano Ronaldo consola-se com o Bugatti CentoTici – Mondo Auto

cristão ronaldo Na verdade, possui um dos 10 modelos Bugatti CentoTC. O campeão português, que neste momento está a representar Portugal no Qatar para o Mundial de 2022, é um grande fã da marca Molsheim e já tem vários hipercarros da marca francesa na garagem, entre os quais o Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, que comprou em 2016. Chiron fez o seu próprio em 2017. Já se fala em comprar o Centodesi em 2020, mas a Transalpine não revelou sua nova compra da montadora ou do CR7 nas redes sociais.

No entanto, nos últimos dias, o furo foi confirmado por um jornal português maisfutebol Cristiano Ronaldo chamou a atenção poucos dias antes de sua partida com a seleção para a Copa do Mundo. No centro esportivo Sede do retiro português, a cidade do futebol de Portugal, na cidade de Oiras, subúrbio de Lisboa, viu um Bugatti CentoDec, com pintura branca, literalmente sair pelos portões da estrutura, logo seguido por um Mercedes SUV. As fotografias tiradas na noite não permitiram identificar CR7, mas é difícil imaginar outro jogador da seleção portuguesa Ele dirige um carro de corrida de 1.600 hp. Na verdade, seus guarda-costas deviam estar no carro seguindo-o.

O campeão português, que está a ser consolado, não tem pequenos luxos Divórcio com o Manchester United Será consumido após alguns dias. Cristiano tem apenas a cabeça pela seleção que almeja vencer a Copa do Mundo, mas enquanto isso sua garagem foi oficialmente enriquecida com outra joia de alto desempenho. O Bugatti CentoDesi é de fato uma das criações mais exclusivas de Molsheim: é equipado com um motor quadriturbo W16 de 8 litros capaz de atingir uma velocidade máxima de 380 km/h. segundos (6,1 para atingir 200 km/h e mais de 13 para atingir 300 km/h).