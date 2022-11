De Pau esteve detido sob ‘extrema vigilância’ – Crónica

Há um juiz de instrução eu verifico o aperto A By Giandavide De Pau reserva-se o direito de emitir uma medida cautelar a aplicar. O homem está atualmente detido em Regina Colley. Ele exerceu seu direito de não responder durante a audiência. De Pau, acusado de três assassinatos em Roma, está sob “extensa vigilância”. Uma prisão que o monitora 24 horas por dia. Os promotores estão argumentando homicídios múltiplos agravados contra ele.

“Seu perfil psiquiátrico também será examinado pela promotoria. De Pau estava em liberdade porque não tinha o direito de ser detido e ninguém, nem mesmo os psiquiatras que o visitaram, perceberam seu perigo”. O advogado Alessandro De Federicis, guardião de Giandavide Di Pao, questionou Regina Coli para confirmar a custódia.

Falando aos repórteres, o advogado criminal disse que conheceu De Pao ontem. “Sobre o que aconteceu, não há memória Parece-me estranho que ele tenha conseguido escapar porque não estava lá, como eu o vi. Tenho informações do carro no depósito judicial e no passaporte, só sei que o documento dele caducou há muito tempo.

Após os crimes De Pau Ele queria sair da Itália E para isso tentou conseguir um passaporte falso em troca de dinheiro. Foi o que emergiu da investigação dos três assassinatos em Roma. Pelo que foi confirmado após os fatos, o homem de 51 anos pode ter entrado em contato com a cubana que passou a noite anterior aos assassinatos e pedido ajuda para obter o documento. Além disso, de acordo com as informações recebidas, os oficiais de investigação ainda não encontraram a arma usada para esfaquear as três mulheres até a morte.