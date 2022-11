Adeus Cristiano Ronaldo-Manchester United: estrela portuguesa e Red Devils se separam após alegações de ‘traição’

Cristiano Ronaldo E isto Manchester United Eles se separam. A estrela do futebol mundial, que jogava no Catar com a seleção de Portugal, não é mais jogador. demônios vermelhosO time para o qual saiu e o lugar para onde voltou após o adeus Juventus. Em sua carreira no clube inglês, Ronaldo marcou gols 145 gols em 346 partidas Toque O United, em comunicado, anunciou a despedida mútua e desejou-lhe “e à sua família tudo de bom para o futuro”.

Depois disso, a divisão estava no ar CR7 em uma entrevista muito longa Piers Morgan tinha atingido clube difícil, Respondente abrindo um Procedimento Regulatório. Os portugueses afirmaram ter “traído” E argumentou que o United estava tentando forçá-lo a sair. A estrela portuguesa referiu que o treinador Eric Den Haag E outros o queriam foraOld Trafford.

Quando perguntado isso Hierarquia O United tentou forçá-lo a sair do clube, Ronaldo disse: “Sim, não apenas o técnico, mas dois ou três caras do clube. Eu me senti enganado, algumas pessoas sentiram isso. Eles não me querem aqui, não só neste ano, mas também no ano passado”. Ronaldo acrescentou em Den Haag: “Não o respeito porque Sem respeito para mim Se você não me respeitar, eu nunca vou respeitar você.”