Jazzaroni: “Cristiano Ronaldo na Juventus? Há anos que se conta uma grande mentira sobre Marotta”

No editorial clássico entre as páginas O Corriere dello Sport, Ivan Jassaroni Assim escreveu o momento tempestuoso em sua carreira Cristiano Ronaldo: “Cristiano é o protagonista mais esperado. Pelo que representa e pelas condições que se apresentou, como um acontecimento próximo do desemprego e à procura de outro lugar. Nestas horas reconstruí alguns factos sobre os últimos passos da carreira dos cinco -vencedor da Bola de Ouro. Por exemplo, durante anos, porque resistiu à entrada de Cristiano. , Marotta também teria sido recebido por Agnelli”.

“Pelo contrário, após uma fase inicial de desconfiança por parte da alta administração da Juve, o atual CEO do Inter teve um papel fundamental no fechamento do negócio. Outros – sem surpresa – levaram a família a romper os laços.” O diretor do jornal esportivo acrescentou.

E então, quando os portugueses se despediram da Juventus: “Novamente: quando Cristiano decidiu deixar Turim, convencido de que o mundo não o esperava, depois de uma fase de vazio se viu a um passo do Chelsea, mas no momento final – um acordo com a nova propriedade. Mendes – conheceu com a resistência determinada de Tuchel.

“Havia mais números na mesa do que Sim, enquanto o City fazia a chegada dos portugueses para transferir Sterling para o Barcelona. O Barcelona não podia intervir por problemas do FPE. Depois foi o Dortmund que sinalizou a sua disponibilidade: Ronaldo recusou. A oferta, mas ele mudou de ideia quando percebeu que não havia outras soluções. Tarde demais.” finalizou Zazzaroni.