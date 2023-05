Trovoadas severas com granizo e rajadas de nuvens também estão ativas, evoluindo na próxima hora [Mappa]

O tempo vai piorar nas próximas horas

Está em andamento Forte aguaceiro devido a trovoadas, muito intensas em algumas regiões.

Embora o tempo tenha estado muito calmo nos últimos dias, nenhuma estabilidade definitiva pode ser detectada na atmosfera. Na verdade, agora a imagem do tempo já se transformou em uma causa turbulenta Frente de ar frio A jusante do norte da Europa, isso também próxima hora Muitos desencadearão o desenvolvimento de tempestades. A imagem do tempo só vai piorar A maioria dos eventos é esperada à tarde/noite.

Vamos acompanhar a reportagem ao vivo:

Atualização 22:00 – Fortes trovoadas e granizo precedem as regiões alpinas e as altas planícies do norte, com chuvas fortes ocasionais em Milão, Turim, Brescia e Verona durante essas horas. Haverá também algumas tempestades no centro da Úmbria. As coisas estão melhores no sul.

Atualização 20:00 –Na região de Brescia, o vale de Garza foi o mais afetado pela tempestade que atingiu a província pouco antes das 18h00 de hoje. Em Naville, o córrego Listria transbordou em vários lugares, inundando várias estradas, enquanto em Caino deu lugar a um aterro: lama e escombros ocuparam a estrada provincial 237 del Cafaro.

Atualização 19:15 – Com a chuva desta tarde, a ponte sobre o Ca’ di Lesso (que cruza o Sillaro no km 22) desabou. Entre os municípios de Casalfiumanese e Monterenzio (BO).

Atualização 18:50 – Fortes trovoadas à tarde brechaHá também a primeira enchente na cidade

Atualização 18:30 – Arroio Cocorno inundado em Paolo Nel Frignano (Mo). Foi relatado que haverá fortes aguaceiros nas planícies Reggio Emilia Com granizo e raios. A precipitação pode adquirir localmente as características de uma explosão de nuvem.

Atualização 16:50 – Fortes tempestades e granizo nas regiões de Cunei e Turim, com desconforto e inundações na zona de Turim. Outras tempestades nem deixaram Emilia, Lombardia (entre Varesotto, Milanese e Bergamasca) e a província de Brescia. Tempestades menos intensas e com trovoadas também ocorrem na Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e centro-norte da Sardenha.

Atualização 16:05 – Outras tempestades também afetam áreas baixas na Lombardia (norte de Milão) e depois Emilia Romagna. Chuvas fortes também estão caindo na Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Campania.

Atualização do tempo às 16:00 – Fortes trovoadas aproximam-se das terras baixas: uma violenta tempestade irrompe na zona de Turim, com chuvas muito intensas associadas a granizo localizado na região de Alpignano (TO).

Para entender melhor a distribuição e acúmulo de chuva esperados para as próximas horas, apresentamos este mapa abaixo precisamente centrado na quinta-feira, 25 de maio. Preste atenção nas áreas coloridas Amarelo Eles podem ser combinados até 100 mm de chuva e, portanto, igual a 100 litros por metro quadrado. Em seguida, diminui para valores entre i 40/70 mm em campos de cor fúcsia Então, gradualmente, menos acúmulo é alcançado em áreas com tons de azul / azul claro. Previsão de chuva para quarta-feira, 24 de maio Acima de tudo, preste atenção especial a possíveis trovoadas entre Piemonte, Lombardia e Emilia Ocidental. Vento, trovoadas e granizo localizado.

Tendo em conta o agravamento da evolução, aconselhamos que acompanhe as próximas atualizações durante o dia.