“Légua”: uma crítica ao filme português apresentado na Quinzaine 2023

Festival de Cinema de Cannes 2023 na seção Quinzaines des Cinéastes. O cinema português destaca-se. Leva o nome do agradável e próspero local perto do Porto onde a história se passa e da nobre quinta onde se cruzam as vidas das três mulheres.

Um filme co-dirigido Philippa Reyes E João Miller SerraA protagonista Ana, de 45 anos, com particular enfoque na meia-idade representada pela empregada e pela mãe, pretende debruçar-se sobre as características da vida que distinguem três fases distintas da vida humana representadas por três mulheres de diferentes idades. , que atua como um elo entre as duas outras personagens femininas e forma o foco da história.

Idosos que vivem em uma vila antiga esquecida pelos proprietários

Ana, uma dinâmica empregada doméstica de 45 anos, ajuda a empregada de uma antiga casa nobre a manter a casa e o jardim prontos para quando os proprietários decidirem regressar a casa.

Depois de anos sem visitar a velha casa, suas vidas, além de correr com os rituais habituais, são cada vez mais atrasadas pelos problemas de saúde que assolam a idosa governanta, curvada e curvada por uma doença degenerativa não tratada.

Embora a filha de Ana goste das discotecas e da vida brilhante do Porto, os dias de Ana decorrem sempre da mesma forma ritualística dos afazeres domésticos.

Além disso, a mulher, com pena das más condições de seu empregador, cuida dela e age como sua zeladora, enquanto um determinado corretor de imóveis tenta invadir a casa para vistoriar um plano de venda com o qual ela concordou. de herdeiros daquele imóvel semi-abandonado.

Légua – Revisão

Em suas biografias precisas, descritas com grande detalhe e releitura obsessiva, Legua se concentra em três mulheres de diferentes idades e uma do trio na meia-idade.

Ana não é tão jovem quanto a filha, mas também não é tão velha quanto seu gerente, sofrendo de problemas de saúde que a tornam mais dependente.

Assim, a rapariga tenta agir com surtos de vitalidade desenfreada, mas um exame realista da sua própria situação obriga-a a adiar e a continuar a dedicar-se à manutenção de uma velha casa abandonada, cujo encanto antigo e sombrio quase a transforma numa mansão de luxo. fantasmas. Ou almas inquietas.

Na simplicidade das atividades cotidianas de trabalho que distinguem os movimentos e as interações dos três personagens principais do filme, Leita se compromete a mudar o curso inevitável do tempo, que a certa altura forma uma linfa misteriosa. Começa a rolar coisas pelo parque da vila, esquecidas pelo tempo e pelos herdeiros.

uma foto do casal Reis/Miller Guerra Na simplicidade com que capta a passagem do tempo, consegue sobre o espectador um poder quase hipnótico, incitando a contemplação da progressiva e inexorável decadência e peso sobre as pessoas.