Ele pode parecer um homem de coração gelado, e em sua história não é estranho: “Não tenho emoções hoje”. No entanto, aquele gelo quebrado, há mais de 50 anos, trouxe mais uma prova de que o maior alpinista italiano sempre disse a verdade: Gunther em 1970 Atingido pela avalanche. Os dois irmãos superaram a escalada intocada do rublo da nona montanha mais alta do mundo. Nanga ParbatHimalayan Massif, oito mil dos mais difíceis do mundo. Reinhold E குந்தர் Eles participaram de uma viagem e chegaram ao cume em 27 de junho, decidindo pousar no lado Diamond no dia seguinte. Gunther morreu e Reinhold chegou ao vale seis dias depois, e agora acredita-se que ele esteja morto, com pernas e braços congelados: “Foi a experiência emocional mais dramática da minha vida. Vá em frente, sem meus dedos dos pés, decidi contar a história da natureza que encontrei e amei com Gundar.





Reinhold foi acusado de abandonar seu irmão, que disse estar sempre encharcado de trovões e gelo: “Foi o momento mais importante da minha história. Fui severamente espancado. Os clubes alpinos alemães me acusaram de abandoná-los. condicional, mas a natureza, que não mentiu, me devolveu a verdade. குந்தர் “Há 17 anos fiz as pazes com meu coração. Agora não tenho emoções. Estou ansioso para entender quantos quilômetros de neve e montanhas estão faltando.” o Oito mil reis Naquela época, ele retornou a Nanga Parbat para cremar os ossos de seu irmão.

Poste uma foto agora. Além disso, com uma foto que pode ser vista em seu perfil do Instagram, Reinhold Messner fecha a história que mais o magoou. “Agora tudo ainda é verdade. Esta é a segunda prova de que o que sempre digo é verdade. Mas estou sempre relaxado porque sei o que disse. Meus irmãos também sabem: essa descoberta lhes dá paz de espírito. A história é sendo reconstruída peça por peça. Não acredite em mim, Mentir sempre será seu prisioneiro de guerra. O que aconteceu hoje não mudará a história: o mundo é brutal, a guerra na Ucrânia prova isso.