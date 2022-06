Pedidos para Calciomercato Roma, Frattesi e Guedes

Lá Roma O mercado de transferências de verão está se movendo de forma decisiva. O objetivo Diego Pinto O treinador tem que entregar José Mourinho Uma rosa feita à medida da mitologia portuguesa. Daí para nomes importantes, tão importante quanto permitir brigas Roma Para fins mais importantes, como qualificação Liga dos Campeões. Sucesso de Liga da Conferência Deve ser o ponto de partida para um plano de três anos Mourinho Com Roma. Sob os seguintes nomes Diego Pinto Há Davi Fraternidade E Gonzalo GoodesPreços definidos pelos respectivos clubes.

Mercado de Transferências Roma, Sassuolo Fratasi quer 35 milhões

Reportado por Francesco Balzani Sobre “Eu li“, தி Roma Qualquer um armado com paciência para agir nesta sessão do mercado de câmbio de verão. Depois de bloquear Nemanja Matic Em troca gratuita de Manchester United, O que garante centímetros e experiência para o meio-campista clorose, o foco muda para diferentes perfis. Primeiro é Davi Fraternidade Do Sacuolo: O jogador quer voltar para a capital, onde jogou na base, recusando ofertas do exterior. o Sacuolo O meio-campista italiano está pedindo 35 milhões, o que é considerado muito alto Roma. Há dois caminhos a seguir: permanência compulsória Fraternidade Com a consequente depreciação do cartão, ou Sacuolo Aceite menos do que o valor solicitado. Lá Roma O jogador possui 30%. Pode ser útil negociar ArrozO mesmo agente cristão E ManciniAlém da inserção Volpado e Tripi Nas negociações, estima-se que custe 15-17 milhões de euros.

Interesse em Guedes e Koulibaly

Outro nome quente Gonzalo GoodesAtacante do Valência. O clube está estimado em 30-35 milhões de euros para o jogador português, velocidade Mendes Para ajudar a encontrar um acordo entre Roma E o Clube Espanhol. Outros nomes são feitos Tangui endombélé Do Tottenham E Kalido Coolipalli Do Nápoles. Senegal pode ser alvo da Clorose Central, cujo agente está presente Fazer Ramadhani Façam Roma. Está perto de fechar Mohammad Jaki Celik Do LírioQuando Félix Envia crédito para a Apúlia Lecce.

Matteo Mampella