A Itália está desacelerando. Politecnico di Milano e Universidade de Bolonha levando-Corriere.it

A partir de Gianna Friconara e Orsola Riva

Ranking QS University: Universidades italianas lentas, sempre o primeiro Politecnico di Milano. Universidade italiana paga menos por reunião e menos financiamento, mas produziu mais sobre Covid do que qualquer outro país europeu

Resultados

Não é por acaso que as universidades americanas e britânicas estão no topo dos rankings mais aconselhados do mundo, que, graças ao rico financiamento privado, ocupam firmemente quase todas as dez primeiras posições do mundo. A única exceção é a ETH Zurich, que ocupa a nona posição no ranking. O mais importante entre os italianos foi, como sempre, o Politécnico de Milão, entrou no top 10 do mundo em arquitetura e design e no top 20 em engenharia no ranking de personalidades divulgado há alguns meses. Mas no geral ele tem que se contentar com o 139º lugar (três lugares a mais que no ano passado). Está em segundo lugarUniversidade de Bolonha (167º: perdeu uma posição). O Sá.P



ciência Classificado em 171º, apesar de confirmar uma excelência absoluta em estudos clássicos no topo do mundo por muitos anos do que Oxford e Cambridge. Mas mais: além dos resultados extraordinários do setor privado, o sistema educacional italiano está lutando para competir globalmente. Para desativá-lo, explique os professores nos rankings QS acima de tudo: é um indicador que mede a relação entre alunos e professores. Nossas aulas universitárias, pelo menos para os padrões internacionais, A multidão média é alta: Com base nos dados da OCDE, temos mais de 20 alunos por professor, 12 na Alemanha, 15 no Reino Unido e aproximadamente 17 na França. Apesar da recente liberação do volume de negócios após a equoterapia implementada pelo governo Berlusconi há quase 15 anos, estamos longe de trabalhos pré-tratamento de Tremonti: no total, entre associados e pesquisadores comuns, hoje existem cerca de 55 universidades italianas. Milhares de professores; Em 2008 eram 63.000.