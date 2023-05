MotoGP 2023. Que desgraça Aprilia: Miguel Oliveira (fractura) e Raul Fernandez vão para o bloco operatório – MotoGP

O mais azarado dos 22 pilotos do Campeonato do Mundo está definitivamente lá Miguel Oliveira.

Parecia um deslocamento



BEm Oy Jerez, na corrida longa, foi atacado e afundado por Quartararo, Primeiro traz de volta Apareceu lá deslocamento Ombro esquerdo substituído por um Fratura da omoplata esquerda.

A equipe explicou: “O ombro esquerdo deslocado foi diagnosticado no centro médico do circuito e exames posteriores no Hospital Jerez de la Frontera após a substituição do ombro. Fratura pequena do úmero Ombro esquerdo. Miguel fará mais testes durante a semana.”

esta fratura Cirurgia pode ser necessária Nós vamos descobrir em um momento. Enquanto isso, claro, é Muito duvidoso Ser piloto no GP da França.