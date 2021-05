3.455 casos e 140 mortes – Corriere.it

eu 3.455 Novos casos de vírus corona Na Itália (Ontem era +5,7534, Boletim aqui ) O número de pessoas infectadas com o vírus SARS-Cov-2 (incluindo aquelas que se recuperaram e morreram) desde o surto aumentou para pelo menos 4.162.576. O Mortes hoje Eu tenho 140 anos (Ontem foi +93), Total Vítimas 124.296 De fevereiro de 2020 em diante. Quando as pessoas Recuperado ou expulso eu 3.715.389No geral: 9,305 Hoje (+15.580 ontem) Covit saiu do sonho. Ele Corrente positiva – Lições do vírus – estará em tudo 322.891, Igualmente -5.991 Comparado com ontem (4.159.122) Temos que ir até 6 de outubro de 2020 para encontrar um número menor de infecções em 24 horas do que hoje (quando o novo positivo era 2.677).

Continue a reduzir lentamente a pressão Covid, nos campos normal e intensivo. Isso é tudo Muitos hospitais, de norte a sul, relatam o fechamento de enfermarias governamentais incomuns que foram abertas nos últimos meses . O número de leitos ocupados em enfermarias comuns do governo é 469 a menos do que ontem e um total de 12.024 pessoas foram admitidas no hospital. As camas estão ocupadas Tratamento Intenso (TI) Eles estão em baixa de 51 (ontem-26), trazendo o total Pacientes internados no hospital nessas enfermarias Com 1.754 a 69 internações diárias (variação do número de leitos ocupados, indicando equilíbrio entre pacientes ambulatoriais e internados nas últimas 24 horas).

Lombardia …: +675 casos (ontem +796) com 20.822 trocas

Veneto 408,736: 9,177 +173 casos com trocas (ontem +277)

Campânia 412,186: 9,179 pano +550 (ontem +919)

Emilia Romagna 379.918 : 342 caixas (ontem +452) com 11.094 tecido

Piemonte 356.017: +207 caixas (ontem +403 caixas) com 10.945 tecido

Lazio 336.862: +388 (ontem +577) com 14.700 tecido

Baklia246,494 : + 145 casos (ontem +404) 4330 bandas

Toscana 237,151 : +382 caixas com 9.050 tecido (ontem +506)

Sicily 220.354: +299 caixas (ontem +405) com 12.497 tecido

Friuli Veneza Giulia 106.521 : +16 casos com 1.577 trocas (ontem +33)

Ligúria0,101,833: 51 aprox Com (ontem +80) .3.389 trocas

Mercado 101.077 : +Com 53 casos (Ontem +215) 1.276 trocas

AbruzzoCom +20 caixas (ontem +100)1.192 trocas

BA. Bolzano 72.228: +3 caixas (ontem +61) com 983 tecido

Calabria64,703 : +71 casos com 1.621 trocas (ontem +224)

Umbria .55.819: Com +15 casos (ontem +59) 4.884 trocas

Sardenha 56,155 : +23 casos com 1.001 (ontem +33)

BA. Trento 0,44.929 +15 caixas (ontem +83) com 357 tecido

Basilicota 25,644: +17 caixas (ontem +92) com 285 tecidos

Molis.13.515: +1 com 174 tampões (ontem +14)

Valle de Asta .11.393: 9 (ontem +20) com 421 tampões