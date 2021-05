Video Cr7 Panic Fans: Você decidiu? | Social | Social | Jogar e ir embora

Um vídeo que saiu esta manhã e foi postado no portal www.persemprecalcio.it preocupa toda a gente da Juventus. Estas são fotos tiradas à noite, em que vemos sete movimentos Auto Propriedade de Cristiano Ronaldo. Quase todas as garagens ricas de Portugal saem de Torino. A Roto Cargo, uma empresa portuguesa, supervisiona os transportes. Por que a Cr7 está movendo seus carros? São muitas as hipóteses que vão para as redes sociais: “Só há um motivo para justificar tal ação”.

Um fã adivinha: “1- Ele levanta as mãos Avançar No caso da Liga Europa, 2- vai de qualquer maneira; 3- Não sabemos nada, isso não significa nada. “Outro paradoxo:” Depois de ouvir Zoe, ele tomou a decisão 5: ‘Olá Cristiano, decidimos nos concentrar nos jovens jogadores da primavera para a Liga Europa. E um novo treinador, கட்டுசோ‘… “.

Existem observadores: “Definitivamente não é bonito Sinal, Não penso que os vais mandar para Portugal para serem lavados … Espero que sim ”ou:“ Sinceramente, não percebo a sensação de o fazer agora, não na próxima semana. Talvez não signifique nada “, ou:” Talvez se encaixe Venda Porque eles vão reduzir seu salário “De novo:” Para mim isso significa tudo. Como você pode culpá-lo … “.

Há desconfiança entre os torcedores: “Nós merecemos … vou sentir sua falta”. Depois de uma fala de um fã (“Ele entra Garagem O gênero “) está brilhando:” Mas na sua opinião, alguém como o CR7 pode estar sempre em um time que não luta por títulos e principalmente EL? Estou maravilhada com a sua surpresa “.