Não é a arena, Cletty pressiona Artida em Daviko. “Vamos descer, entendemos as contradições …”. Agora você entende tudo – Libero Codydiano

Dá Massimo Cletti uma Este não é o estádio do La7, Diz-se ser a loja da Hungria. A certa altura, o maestro pressiona o juiz Sebastiano Artida em Piercamillo Davico, Recebeu documentos do ex-advogado Piero Amara, cujo nome é citado: “Davico pega esta ata na loja do advogado, ele não segue da maneira correta. Se usada, você foi traído por uma pessoa que tinha um relacionamento diferente com os outros? O juiz responde com outra pergunta: “Como você responderia a essa pergunta no meu lugar?” Então Gilletti respondeu: “Direi que sim, seria um ferimento humano muito grave”.

Neste ponto Artida diz: “Outros podem pensar o mesmo, acho que é certo ir ao fundo das coisas neste ponto, Entenda todas as contradições … ”.

Mas Cleti insiste: “Se me disserem que meu melhor amigo fez coisas, eu sei quem é meu amigo. Se alguém disser que você foi promotor público em Catânia por sete anos, não é verdade, porque ele fez isso por sete anos de novo. Quando eles dizem isso. Ela também tem uma camisa C *** e, Citação de texto, com Dynbra Ela foi o homem que foi contra ela, e essas coisas já não poderiam estar no céu e na terra, então quem disse isso não era confiável. Ou eu estou errado? Você se acostumou com o Dinebrow? ”

O juiz então responde secamente: “Todo mundo sabe que este não é o caso, está escrito nos livros. Este não é o problema. Devemos deixar essas investigações para aqueles que têm que lidar com elas, porque eles também merecem as questões que precisam ser abordado. Espero que fique claro que não quero evitar isso até certo ponto ou criar condições constrangedoras para aqueles que têm de fazer isso. “