Pallottagio Roma, Qualdieri: “Não vou oferecer lugares extras para os M5s”. Calenda declara: “Vou votar a favor”. Ataques do conde: “arrogância”

As negociações estão em andamento na frente centro-esquerda Votação em Roma. Peguei primeiro as páginas 48 horas após a votação Carlo calenda: Entrevistado no programa “Otto e Meso” sobre a Lei 7, ele anunciou que votaria Roberto Qualteri. De manhã, uma escolha veio depois, Roberto Qualteri Confirmado para repórteres “Não é possível oferecer um assento extra para M5s”. O primeiro a saudar esta afirmação (que nem é novidade) foi o chefe interino que se apressou a escrever no Twitter “OK”, É como uma mensagem direta para ele. As votações na lista do calendário foram muito confortáveis: recebeu a maioria dos votos com 18% dos votos e foi muito favorecido por ambos os desafios. “Michetti não tem planos para Roma”, rejeitou-o o eurodeputado seleccionado na lista do Dem. Mas a harmonia entre Calenda e Qualdier, Resfriou negociações com 5 estrelas. Giuseppe Conte, que foi entrevistado em Catania quando estava ocupado em uma turnê eleitoral, disse: “Nunca perguntamos aos vereadores”. Além disso, falou precisamente a Calenda, acusando-o de criar um “caminho de autorreferência”: “arrogante para ditar condições”, disse. Enquanto isso, pela manhã, Matteo Renzi, que primeiro deslocou suas tropas com seu consentimento em Guadalajara: um movimento para quebrar o eixo com 5 estrelas, em face de uma série de apelos por uma nova oliveira que mantenha todos dentro, as atitudes de personagens incompatíveis como o ex-primeiro-ministro são muito afetados.

Anúncio de Calenda. Ataque de Conte: “condições arrogantes” – “Eu votaria a favor, é melhor para mim do que para a Michelle. Michetti não tem agenda pequena e nenhuma parte da classe dominante ”, disse o ex-candidato a prefeito. “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Minha maioria de votos foi recebida ou não mantida. Depois de levá-los com uma lista de cidadãos, gostaria de ser claro: esta é a escolha de Carlo Calenda, que não questionou as muitas dúvidas que tenho sobre a classe dominante e o projeto de Qualdieri. E o desafio de centro-direita: “É muito errado me rotular de um novo fascista, uma forma de intensificá-lo: muitas pessoas votaram em Michetti, o problema dele é que ele não é um neofascista, mas o problema de Michetti é que ele é completamente incompetente. O fato é que Roma não tem planos de vencer Michetti. Gualtieri, por outro lado, é muito conservador.

Mas as consequências da aprovação de Calenda não se limitarão às eleições na capital. Não surpreendentemente, um tempo atrás, Giuseppe Conte Ele atacou diretamente o Action Leader por sua posição: “Calenda faz Seu próprio caminho político auto-referenciado, Nós permitimos que ele fizesse isso discretamente: somos orgulhosamente fortes em nossa história e herança, e ele agora enfrenta a política ”, disse ele em uma turnê eleitoral em Catânia. “Ser uma força nacional é outra perspectiva. Desejamos-lhe boa sorte, mas ele está no início de uma caminhada política nacional, por isso Impor condições aos outros parece pelo menos arrogante para mim“

Enquanto isso, aproximações (ou distâncias) entre as forças envolvidas na consideração da votação Roma. O candidato Dem recebeu 27% dos votos contra o desafio de 31% no primeiro turno Enrico Michetti, Já iniciou manobras para persuadir os líderes derrotados a oferecer seu apoio. Mas fechar cinco estrelas justamente pode ter repercussões nacionais. Enrico Letta Enquanto isso, ele deixou claro que queria expandir a frente do negócio o máximo possível: “Nas próximas horas, nos próximos dias, tentarei Calendula, Conde, Renzi, Podemos falar em cidades onde todos os representantes de partidos e movimentos vão às urnas ”, disse. Fantasia de rádio. Este modelo, como já mencionamos várias vezes, é o Ulivo. Mas nem todos os destinatários da proposta podem decidir participar: por exemplo, Renzi sendo Não corresponde a 5 estrelas, Mas Calenda que vetou Grelini. É por isso que os acordos de voto podem fornecer um material interessante para reflexão.

A frente dos M5s é mais complexa, pelo menos no que diz respeito ao ROM: em vista da distância inseparável Virginia Rocky, A situação está bloqueada no momento. Qualdary prometeu ouvir o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte: “Falaremos em breve. Estou muito feliz com o telefonema da prefeita Rocky. Reconheço seu compromisso e determinação.” Minha irritação diária“, Ele disse. Mas ele imediatamente prometeu não dar ao movimento um espaço extra:”Eu disse, costumava falar as mesmas coisas antes do primeiro turno e depois do segundo. Estamos acostumados a fazer o que falamos ”, reiterou. Há poucas horas, os anúncios foram imediatamente acolhidos por Calenda, que apresentou uma exigência que ia nesse sentido: a lista Calenda, primeiro em Roma para opções (18%), pode ir para Qualteri, mas a distância está marcada com 5 estrelas . Conte, que está fazendo campanha na Sicília, reiterou que “as alianças devem ser excluídas”: “Não queremos dizer ‘eleitor’ ou ‘amigo’ na votação, mas porque não há proposição política suficiente para cooperar com um potencial centro-direita partido do governo. Vamos fazer, mas não há comparações, avaliadores ou demandas diversas ”.

Mas o fechamento de Gualtieri está destinado a criar vários terremotos na recém-criada aliança Giallorossi. As primeiras reações do M5 confirmam que os dirigentes do movimento não gostaram da exceção. “É interessante que os M5s estejam demonstrando o suficiente em todos os níveis para estar prontos para uma conversa”, disse o conselheiro M5s na Lazio a Adnkronos. Roberta Lombardia, E comparando as ideias e planos com todas as forças políticas, Calenda e Qualderi procuraram comentar sobre a evasiva entrada no conselho do M5S. No entanto, o que nunca foi ouvido e nunca inferido. No entanto, um certo radical chique continua a olhar para os M5s com um senso de humildade e superioridade. Não é uma manada de touros que os eleitores levam para pastarMas, se eles tivessem nos escolhido, certamente não teriam apreciado essa nossa terrível superioridade. Ele concluiu: “Que pena, esperava melhor”. Pouco depois, a senadora romena Alessandra Majorino acrescentou: “Calenda apostou no lado seguro. Não temos intenção de estar lá. Ele então confirmou sua coragem como uma boa posição para Renzi. O que você pergunta a Michelle? “disse.