சனிதா ‘

Um presente precioso para os meninos e meninas internados no Hospital dos Campeões de Portugal

Um presente particularmente bem-vindo ao Departamento de Pediatria e Câncer Pediátrico do Hospital de Toronto: a equipe editorial calcioostyle.it, em conjunto com a blunote.it, apresentou a camisa oficial Cristiano Ronaldo para a temporada 2020-2021 dedicada às crianças. Toronto e o mesmo campeão e assinado pela Juventus.

Um presente precioso para os meninos e meninas internados no Hospital dos Campeões de Portugal. Um exemplo de força e dedicação, CR7 é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e com suas jogadas extraordinárias, mantém os torcedores sonhando – ou frustrados – e inspirando os meninos e meninas que recebem tratamento na enfermaria. De SS. அன்னுஞ்சியாடா.

“Com este pensamento partindo do coração, nosso objetivo é dar o máximo de respeito e encorajamento possível às vidas das crianças menos afortunadas internadas no Hospital Nadia Tofa na Ala do Câncer Pediátrico do Hospital de Toronto – disseram os dois autores dos delegados – e gostaríamos, por esta oportunidade e questionável trabalho diário E, como resultado, expressamos nossa sincera gratidão pelo serviço de saúde impecável.

Apoie-nos com um café para o blog Agorà



Caro leitor, se você já chegou até aqui, confie em nosso trabalho. Continue um Fato de lançamento pequeno Um site atualizado e uma revista mensal pode ser uma tarefa difícil, pois envolve muito tempo e recursos.

Mas se você aprecia especialmente nosso compromisso, Você pode nos apoiar nesta viagem com uma pequena doação que vale o preço de um café. Um pequeno gesto seu é realmente um grande apoio e ficaremos gratos por isso. Obrigado! READ Silêncio de Roma, Mkhitaryan. Uma resposta antes da meia-noite ou ele dirá adeus