Ram parabeniza Rakhi: a derrota sensacional de Grillina

Roma rejeitou Virginia Rocky E seu modelo de gestão. A história da grade do prefeito de redenção da política ruim é inútil. Na verdade, os partidos tradicionais, aqueles que detinham o cetro antes deste último conselho no Capitólio, formaram primeiro uma aliança em apoio a Gianni Alemanno e Ignacio Marino, depois centro-direita e centro-esquerda, no local para retomar a posse. O que te faz pensar. Os números mais recentes falam por si.

Porque em uma cidade baseada na política de edifícios, se o primado do grillismo cair, significa que o vento contra a organização não soprará mais. Na verdade, Giuseppe Conte, o líder nacional do Movimento 5 Estrelas, com maus resultados, está tentando institucionalizar e normalizar a imagem e o conteúdo do organismo que integra. À custa de se contradizer. Roma Porém, para Grillini, não é apenas o fruto da árvore do passado: como um sinal do continuum entre “Wafa” e Bouchet Grillism, Virginia Rocky é recomendada pelo Conselho de Garantia de Guantianamo. .

No bairro onde o ex-prefeito quebrou o banco há cinco anos, o comparecimento foi menor do que em outras partes da cidade. A falta de representação exige consertar o sistema político depois de cinco anos Desastres Isso levou a que o capital fosse retratado como sujo, confuso e errático até mesmo em jornais internacionais, o que prejudicaria toda a credibilidade nacional.

Sair da disputa com essa naturalidade após cinco anos de gestão não é um fato rotineiro: dar ao eleitor, pelo menos em geral, uma segunda chance ou garantindo em qualquer caso prefeito Acesso de saída à cédula: Mas os raios, as piores parábolas políticas que descrevem as experiências administrativas do movimento 5 estrelas, não são iguais, que é a regra integral dos eventos eleitorais.

É a imagem plástica da Roma contemporânea Javalis Na alta livre. Mas serão várias cenas capazes de compilar os raios e o fracasso do movimento 5 estrelas, envolvendo o lixo que ocupou as ruas nestes cinco anos. Em geral, quem se muda ou mora na capital pode sentir a invasão de uma cidade já difícil de governar por conta própria. Os cinco anos que restaram aos romanos foram marcados por um sentimento coletivo de que havíamos cometido um erro ao nos livrar deles, o que é importante. Ao final do primeiro turno, o destino de Roma é entregue ao desafio entre Enrico Michetti e Roberto Cuvaltieri, ainda significando a libertação para a maioria de seus cidadãos.

Porque não existe grill soul em Roma: este é um facto que se conhece há algum tempo, mas que faz com que a certificação ragi funcione a partir da cédula. Dois dias atrás, quando Adkronos se retirou, o prefeito de saída saiu assim: “Com Giuseppe Conte Vencemos Michetti na cédula e vencemos. Trabalho prioritário, transporte e escuta mínima. Vamos seguir em frente com ousadia. “Uma certa segurança, portanto, o ex-primeiro-ministro amarelo-verde e amarelo-vermelho, ele tomou muito cuidado para não entrar na arena do deputado romano. É conciso.

Virginia Rocky, há cinco anos, recebeu cerca de 67% dos votos no segundo turno. Anteriormente, chegava a 35%. Hoje, os Movimento 5 estrelas Romano lutou para obter 20% dos votos. Uma grande redução que sinaliza como o disco de confiança de Giuseppe Conte não trouxe nenhuma vantagem definitiva do lado de Grillina. Roma, que já entrou com uma moção em seu coração, não lamentará o “prefeito” que foi empurrado para o fundo desta disputa administrativa pela capital.