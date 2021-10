Violação pública da Sardenha Saramago: Escrevendo em uma condenação da cegueira humana

Ela tentou obter o calor que recebeu do povo da Sardenha, mas sorriu. Violação Matos, Filha do melhor escritor português Jose Saramago, No vídeo link da sua casa na Madeira Disse que ficou muito impressionado com o carinho demonstrado e que lamentou não poder comparecer pessoalmente como convidado na Cochlear. VII Edição da Cerimônia de Premiação Emilio Lucu, Devido a problemas de saúde de um familiar.

Quarenta e cinco minutos de transmissão ao vivo de Violante Matos abordou muitos tópicos Daniela Marchechi e Louisa Marinho Antoons, Que traduziu conversas do português para o italiano. Tudo começa com as idéias expressas em um livro tão exemplar “Cegueira”, Violand basicamente descreve seu pai da seguinte maneira Um filósofo descobriu uma maneira óbvia de expressar sua mensagem na literatura: “Ele foi um pensador que escreveu o formulário para expressar seus pensamentos e preocupações.”

Essas grandes preocupações Direitos humanos, Quem viu o profundo trabalho atual nesta publicação, Embora o texto tenha sido escrito na década de noventa, é uma metáfora poderosa para o momento escuro e complexo que vivemos. “

Nos escritos de SaramakoCunho civil e político. Os personagens do livro são vítimas da cegueira, que é o filme mais inspirador da atualidade. Às vezes, quando as pessoas não veem o que está acontecendo ao seu redor, algo grande e terrível está acontecendo na vida pública.

Se todos os romances do autor, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, começam descrevendo uma situação do passado, sua orientação se aprofunda no futuro: “Eu acredito que esta é a maior preocupação do meu pai – Violent disse – A escrita como espaço para escrever o seu pensamento filosófico sobre o homem, o mundo e a sociedade. Ele estava preocupado com a comunidade humana a que pertencia e a sociedade que queria construir.

Violet disse que não queria sugerir livros sobre o pai, mas acima de tudo, sua mensagem se resumiu em um discurso proferido em Estocolmo durante o Prêmio Nobel que demonstra a falta de respeito pelos direitos humanos e a existência firme e séria de um democracia: Isso ocorre porque as forças democráticas foram atacadas por poderes econômicos e financeiros não eleitos. Tudo isso está perturbando as práticas democráticas.

Depois, o caminho final de leitura dos textos religiosos do homem desesperado, dos quais podemos tirar os elementos para apresentar a luta que pode ser travada todos os dias para superar os males. Portanto, um retorno inevitável ao tema da cegueira: “Porque se é muito difícil seguir o bom caminho, é muito difícil remover a cegueira coletiva que vemos em nosso mundo.”. Violente da Sardenha deu as boas-vindas ao público com a esperança de estar na ilha na próxima edição.

A noite também foi uma oportunidade para apresentar o livro “Ódio de mulheres” (Marietti 1820, 2021), autora de uma coleção sobre o mal feminino e a virtude Louisa Marinho Antoons, Disse que Violande, que era deputada portuguesa, inspirou-se em alguns dos princípios que aprenderam.

Por fim, foi apresentada a revista literária ef art. Fora do eixo (Cooperativa Literária, 2021), com intervenção do Diretor Catarina o anjo, Na empresa Mario Greco, Daniela Marchechi, Guido Candy, Luisa Maronho Antoons, Alessandro Macis, Elizabeth Randacio e Patricia Masala.

É uma revista multidisciplinar com uma equipe científica internacional, que inclui várias colunas sobre diversos temas, como os betas, e oferece muito espaço para a questão sulista. A próxima edição do prêmio será publicada em janeiro.