Mario Rui e Del Piero mostram-nos os seus carros e surpresas não faltam

Mario Rui e Alessandro Del Piero adoram motores, sabia? Aqui estão os carros que eles dirigem e que você não esperaria deles. O ex-campeão mundial e lateral português irá surpreendê-lo.

O que Mário Rui e Alessandro Del Piero têm em comum? Muito pouco, especialmente do ponto de vista do jogo. O primeiro é um jogador de muita personalidade, que tem um ótimo pé esquerdo e um lateral; O segundo sempre centrou tudo na sua técnica acima da média, foi um grande número dez e jogou toda a carreira pela Juventus, ganhou tudo. Alex Del Piero venceu o Campeonato Mundial em 2006. Mario Rui foi a atração principal do histórico Scudetto do Napoli no ano passado. Os napolitanos não vencem a Série A desde 1990, quando Diego Armando Maradona estava lá.

Se falamos de carros, quais são os pontos em comum entre estes dois jogadores de futebol? Você acha que eles são dois amantes de carros ou nem têm carteira? A verdade certamente irá surpreendê-lo e temos certeza que você ficará sem palavras quando descobrir Que relação têm estes dois jogadores de futebol com o mundo do desporto motorizado?. Daremos a você a chance de descobrir quais carros Mario Rui e Del Piero estão dirigindo em breve, mas pode haver algumas surpresas.

Mario Rui e Del Piero: Aqui estão os carros que conduzem

Muitas pessoas pensam que os jogadores de futebol têm uma garagem cheia de carros caríssimos e que adoram carros de corrida porque querem sempre se exibir. Às vezes é esse o caso, outras vezes definitivamente não é. É o caso do lateral português Mario Rui, do campeão italiano Nápoles.

O ex-zagueiro da Roma não gosta de carros e não possui nenhum. Mas isso não é tudo, Mário Rui nem tem carta de condução. Ele sempre evitou dirigir e não precisa de carteira de motorista. Quando viaja por Nápoles, Mário Rui tem um piloto que o leva onde quer e muitas vezes recebe boleia de algum colega de equipa até ao centro de treinos de Castel Volturno.

Uma história completamente diferente para Alessandro Del Piero. O ex-capitão da Juventus adora carros No passado ele postou algumas fotos no Instagram ao lado de um Porsche. O craque da Juventus é apaixonado por carros alemães e também é membro da Porsche Drive. Alex del Piero tem vários modelos na sua garagem, todos Porsches: a começar por um magnífico Porsche Cayenne, mas também um Porsche 911 Carrera e um Porsche 718 Boxster.

Esses dois jogadores de futebol não são tão diferentes apenas no meio de campo. Mario Rui é definitivamente mais emocionante, enquanto Alessandro Del Piero sempre se destaca pelo seu jeito educado. Ambos são diferentes do ponto de vista da paixão por motores. Mario Rui nunca desenvolveu esse amor, enquanto Del Piero está perdidamente apaixonado por Porsche e possui três.