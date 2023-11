No caso Caspito, o subsecretário Delmastro foi levado a julgamento por vazar segredos. Ele: “Orgulho de expor o ataque ao 41-bis”

Subsecretário de Justiça de Fratelli d’Italia Andrea Delmastro era enviado para investigação Magistrada de Roma, Maddalena Cipriani, como parte do processo contra ele Divulgação de segredos oficiais Em relação à história de Alfredo Caspido, o anarquista detido em 41-bis e protagonista de uma longa greve de fome nos últimos meses. Delmastro, que era responsável pelas prisões em Arenula, revelou isso ao seu camarada de partido Giovanni Doncelli Conteúdo de um relatório Custódia penal Conversas de Caspido com alguns Chefes da máfia Seus companheiros de prisão na prisão de Sasari. No dia 31 de janeiro, durante sessão da Câmara, Tanzelli usou essa informação para atacar Quatro membros do parlamento do Partido DemocrataDeborah Cerachiani, Walter Verini, Andrea Orlando e Silvio Loi foram acusados ​​de serem próximos da Máfia por conhecerem o anarquista há algumas semanas (Vídeo) A investigação foi iniciada na sequência de uma denúncia apresentada por Alenza Verdi e Sinistra ao Ministério Público do Deputado. Angelo Bonelli.

Um caso judicial – O julgamento está previsto para começar em 12 de março. Na audiência preliminar de quarta-feira – o vice-secretário compareceu ao tribunal – o Ministério Público de Roma, representado pelo vice-procurador Paulo Aiello, solicitou o arquivamento do processo, em linha com a interpretação já adotada nos últimos meses. Na verdade, o juiz de primeira instância em Julho passado Emanuela Atura tinha arranjadoCobrança obrigatória Para o secretário adjunto, ele não acedeu às exigências dos advogados e, em vez disso, pediu a sua demissão alegando não haver provas.Elemento subjetivo do crime (ou seja, a consciência da Delmastro da violação do sigilo administrativo). “Esperávamos um resultado diferente, porque estavam reunidas todas as condições para que se decidisse que não havia espaço para avançar”, comentou o ex-deputado da AN, defensor de Delmastro. José Valentino (Foi subsecretário de justiça nos governos Berlusconi II e III). Em vez disso, o juiz decidiu que os quatro representantes democratas não poderiam ser apresentados como partes civis.

Vice-secretário: “Estou orgulhoso do que fiz” – Depois de permanecer em silêncio durante todo o dia, o secretário adjunto acusado falou à noite no Read 4, convidado do programa. Itália esta noite: “Eu não espero uma acusação, assim como os advogados, pediram minha libertação duas vezes. Irei à investigação em silêncio”, disse ele. Ele nega ter entregado documentos sigilosos a Tanzelli: “Respondi a uma pergunta, não consegui esconder um segredo que não estava ali”, argumenta. Então dizendo “Orgulho extraordinário A gravidade sem precedentes não é mantida em segredo, o que significa que terroristas anarquistas aliados a criminosos da máfia estão tentando realizar um ato. 41-Ataque concentrado em Biz“: Nas conversas relatadas na reportagem, aliás, Caspito conversou com patrões sobre os planos de abolir as prisões duras. Quando questionado se voltaria a se comportar da mesma forma, Delmastro respondeu sem hesitar:”Farei isso de novo amanhã de manhã“.

Isenção de responsabilidade de Nordeo – Esta alegação refuta a defesa de Delmastro, repetida várias vezes pelo Primeiro-Ministro Geórgia Meloney e Ministro da Justiça Carlos Norte, segundo a qual o documento não é confidencial. “Pedimos para agendar uma moção de censura ao subsecretário Delmastro. Após a ficha de cobrança, queremos entender por que isso aconteceu protegido Por representantes oficiais do governo, como o ministro Nordeau”, declara o líder do Partido Democrata no Senado Ciara Braga. Seu secretário, Ellie SchleinDiz A República “Não há situação em que Delmastro seja adequado para o papel que desempenha: ou sabia que tinha enviado documentos confidenciais a Dancelli, caso em que está no lugar errado, ou não sabia e, portanto, é completamente inadequado”. . “A segurança do Nordeo, basicamente Motivações políticas E não nas regras, o que é mais grave. Por esta razão, peço a Nordeo que proteja Delmastro, e quando fica claro que o segredo administrativo foi violado, Green ataca Bonelli. Yar relembrou: “No tribunal, Doncelli disse que as atas que leu seriam acessíveis Todos os representantes A pedido. Lembro-me de ter pedido ao Ministro os mesmos relatórios que Doncelli tinha, mas me foi negado Permissão negada, eles eram reservados. “Agora, por respeito às empresas, Delmastro deve renunciar”, finaliza.

M5s: “Ele deveria renunciar” – O Movimento 5 Estrelas pediu as demissões de Valentina D’Orso e Ada Lopriato, chefes das comissões da Comissão Judiciária da Câmara e do Senado: “Este é apenas o último passo no impeachment do subsecretário Delmastro Um assunto muito sério Primeiro a nível institucional e político. Seu comportamento e o de seu colega de partido Doncelli não pode contar Por esta razão, o M5 exigiu imediatamente a renúncia de Delmastro do cargo de Subsecretário e de Doncelli do cargo de membro do Copasir. Para nós, a decisão do juiz da audiência preliminar em Roma apenas confirma que temos razão na nossa condenação de condutas perigosas e ofensivas ao bom funcionamento das instituições. Então reiteramos que Andrea Delmastro Deveria renunciar Da delicada função de Subsecretário de Justiça”, afirmam em nota. O senador da Coalizão Verde e Esquerda Vara de Ilaria Em vez disso, encoraja Nordeo a retirar a delegação de Delmastro porque já não consegue gerir o departamento de administração penitenciária.

A centro-direita unida – Da maioria, porém, o Presidente do Conselho é o Vice-Secretário Giovanbattista Fassolari (FdI) defende o seu colega com o mesmo argumento utilizado durante a acusação coercitiva: “Este incomum “Uma acusação quando o Ministério Público pede para não processar”, dizLidar. E “com uma cobrança tão extraordinária”, argumenta, “Sem condições Dê um passo para trás. Tenho certeza de que Delmastro conseguirá provar que a acusação contra ele é infundada.” Até o vice-primeiro-ministro Antonio Tajanio secretário da Forza Italia ergue um muro contra a hipótese da renúncia, protegendo-se atrás das divergências entre o promotor e o juiz preliminar: “A renúncia é um assunto sério. No sistema italiano e em qualquer democracia liberal alguém é inocente desde que um é. Frase finalaqui houve até conflito entre o Ministério Público e o magistrado que ordenou a acusação, então imagine só.” O ministro do Interior faz a mesma coisa. Matteo Piandedosi: “Renunciou? Não sei por quê. Há presunção de inocência até o trânsito em julgado. O caso é juridicamente polêmico: o promotor se declarou inocente e o magistrado se absteve, pelo menos é justo discuti-lo”. Ele diz Imprensa.