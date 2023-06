PSG, Luis Enrique na pole sobre Mourinho: portugueses não confiam em Al-Khelaifi – Forzaroma.info – Últimas notícias como Roma Football – Entrevistas, fotos e vídeos

futuro de José Mourinho no Roma Ainda não está claro, mas seu nome continua aparecendo em rumores de mercado em direção particular PSG Galtier conquistou o título, mas está em vias de extinção e a franquia explora alternativas. Atualmente, lemos em ‘AS’, ele está na pole luis enrique É visto como um grande perfil e não é à toa que as negociações estão em andamento. campos E Al-Khelaifi Eles estão confiantes e prontos para fechar o negócio quando o divórcio for oficializado Galtier. Neste ponto, o técnico catalão estará na frente de José Mourinho que Diego Mota. O Especial é o alvo Campos, Seu melhor amigo, mas não muito impressionado com o presidente Al-Khelaifi. Motta, por outro lado, estava totalmente inseguro devido à falta de experiência internacional. Daí a vantagem de LuOs Henrique, Ambos parecem concordar. Ex Barcelona Ele queria Liga Premiada, Mas planos ambiciosos, plenos poderes e a promessa de um mercado sob medida o mudarão. Hierarquias.