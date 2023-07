“O Scudetto é o sonho de todos. Mourinho é perfeito para o Brasil”

O zagueiro brasileiro dos Giallorossi falou ao Capitólio sobre as ambições futuras do clube e os objetivos alcançados nas duas últimas temporadas.

O guardião Roma Rogers ibanezConvidado durante o evento Bola nas Costastransmissão Rede AtlântidaO camisa amarela e vermelha e o técnico de Portugal falaram sobre sua experiência com José Mourinho, também focou na possibilidade de vê-lo no banco de reservas da Seleção Brasileira. Os anúncios da Classe de 1998 estão detalhados abaixo:

Nos últimos dois anos, você venceu a Conference League e chegou à final da Europa League.

“Jogamos a conferência desde o início com o objetivo de ganhá-la como a Liga Europa este ano. É uma grande coisa para o clube porque é a primeira edição histórica dessa competição. Na Itália, a Série A, a Copa da Itália e as Taças dos Campeões Europeus. Pensas primeiro no campeonato, se ficares entre os quatro primeiros classificas-te para a Liga dos Campeões, se terminares em quinto ou sexto vais para a Liga Europa ou para a Conferência”.

O Scudetto é o seu sonho?

“Este é o sonho de todos os torcedores. A Roma é um grande clube, então você já sabe a pressão que os torcedores colocam sobre você, porque eles são muito emotivos, então é normal. O importante é tentar vencer.”

Como está José Mourinho?

“Emocionante. Bipolar de nascença, ele é engraçado: um dia está sorrindo, no outro nem consegue dizer olá. Se você ganha duas partidas seguidas, ele está pronto para te abraçar. Falo português com ele.”

Um treinador sem o Brasil?

“A Seleção Brasileira é ótima para um jogador ou um técnico. É um lugar difícil e um técnico precisa ter muita paixão.”

Será que Mourinho vai se encaixar na Seleção Brasileira?

“Sim, facilmente.”

Mourinho está no grupo de WhatsApp dos jogadores da Roma?

“Nona”.

Mourinho recebeu uma oferta importante da Arábia Saudita.

“Ele não comenta nada, só ele conhece seu futuro, mas todos os torcedores da Roma querem que ele fique quieto.”