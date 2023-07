Julho pode ser um mês surpreendente e nós revelamos o que vai acontecer [Mappe] » ILMETEO.it

Clima: julho pode ser um mês surpreendente e nós dizemos o que esperar [Mappe]

Mais novidades para o próximo mês de julhoJulho, que acabou de começar, pode ser um mês surpreendente em termos de clima. Resumindo, do calor africano às trovoadas, tem sido verão “louco” Foi um contraste gritante com a seca do ano passado, quando não choveu de maio a setembro.

As razões devem ser encontradas Grandes movimentos de figuras atmosféricas O tabuleiro de xadrez europeu domina a cena e as condições climáticas também na Itália. Bem, durante a maior parte da primeira década A legislação do mês novo costuma ser notória Africano Anti-Tempestade, Uma vasta área de alta pressão que puxa o ar de dentro do deserto do Saara, pelo menos em grande parte da bacia do Mediterrâneo. Então coloque por um período ensolarado e firme Muito quenteespécies A partir de 6 de julho, Extremos de 40°C ou mais podem ser alcançados muito acima da média climática, especialmente no sul e nas duas maiores ilhas.

No entanto, como podemos ver no gráfico abaixo, de acordo com as últimas atualizações, parece ser um depressão generalizada A meio caminho entre as Ilhas Britânicas e a Escandinávia é indicado pela letra “B“) poderia enviar correntes frias até parte da Itália, o que perturbaria significativamente as condições atmosféricas Em meados de julho. Primeiro calor africano, depois caos de tempestade em meados de julhoDe facto, a entrada destas correntes de ar instáveis ​​provenientes do Norte da Europa pode servir de gatilho para uma explosão, por vezes repentina, forte Temporáriojunto com Granizo. Em suma, as fortes chuvas que são frequentes à tarde, durando 1 ou 2 horas no máximo, interrompem as ondas de calor escaldante pelo menos por um tempo.

As áreas de maior risco neste momento parecem ser aquelas áreas NorteNo entanto, não excluímos que a degeneração possa se estender para o núcleo. Também nas bordas estão o sul e as duas ilhas principais, onde o anticiclone africano ainda pode definir o quadro com muito sol e temperaturas acima da média do clima com picos em torno de 35 graus Celsius ou mais.

continuamente Um anticiclone pode recuperar terreno perdidoEspalhando-se de volta para a bacia do Mediterrâneo.

No entanto, podemos voltar a isso em nossas próximas atualizações, pois atualmente é apenas uma tendência geral e requer mais confirmação.