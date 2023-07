Roma, de Kamada a Sanchez: Mov também bom para o ataque Frattesi examina o antiplano | Primeira página

Largue Fratacy e tenha mais orçamento para ataque. A ideia tem feito cócegas nas últimas horas Mourinho e Pinto Quem mantém o farol azul não quer participar nos leilões que o Sassuolo quer. Se Roma desistir frattacei (Os Giallorossi têm atualmente uma oferta mais alta), de fato, não só economizará os 21-22 milhões alocados na primeira oferta, mas também arrecadará outros 10-12 da porcentagem de transferência incluída na cláusula. Uma economia de quase 35 milhões. Dinheiro levando ao homem-bomba desaparecido na última temporada. O primeiro desejo continua o mesmo morata, Atrás de Scamacca. Mas cuidado com as surpresas.

Alternativo – E no meio-campo? Mourinho está procurando um meio-campista e há muitas alternativas baratas para Frattesi. Renato Sánchez, por exemplo, foi oferecido por Mendes e PSG na operação Wijnaldum: um empréstimo com direito de compra e salário pago pelos franceses. Pinto e Mourinho gostam do português, mas há dúvidas sobre a sua condição física devido às (poucas) presenças em Paris na época passada. Uma fórmula semelhante pode ser obtida para Sabitzer do Bayern. Quando Kamada está no zero, um x-interact japonês baixado de Milão que o Especial gosta. Ao longo dos anos, as palavras divulgadas em janeiro durante a turnê Rising Sun atestam: “Gostaria de pegar Kamata emprestado se o Eintracht concordar”. Hoje os japoneses podem levar euros sem pagar.