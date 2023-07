Trágico acidente no Flumini di Quarto, Jacopo Barbarossa morre aos 17 anos

O amigo perdeu o controle da scooter e bateu no guard rail. Um impacto muito violento o deixa sem saída.

Foi assim que ele morreu Apenas 17 Jacopo BarbarossaNa entrada do Quarto na Estrada Provincial 17, na Via Leonardo da Vinci, 266.

Quando o jovem seguia de moto com um amigo, este último, por motivos ainda não esclarecidos, Ele perdeu o controle do veículo e bateu no guard rail. O menino foi jogado no asfalto, deixando Jacopo sem nada para fazer morreu instantaneamente. O condutor da scooter, um homem da mesma idade da vítima, fugiu Algumas lesões Monserato foi encaminhado à Policlínica onde seu estado não é grave. Ambos viajavam em direção a Capitana para se juntar a outros amigos.

118 ambulâncias, policiais de trânsito e motoristas foram ao local. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente, que aconteceu pouco antes das 19h na área de Flumini di Quartu.

As cenas no local da tragédia são de partir o coraçãoAmigos chorosos assistiram enquanto o corpo sem vida do jovem de 17 anos era enrolado em um lençol branco.

O corpo de Jacopo Barbarossa foi trasladado para a funerária do Cemitério do Quarteto, à disposição da família.

