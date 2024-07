Meloni para van der Leyen: ‘Notícias falsas antigovernamentais sobre liberdade de informação’ – Política

“É lamentável que mesmo o relatório da Comissão sobre o Estado de direito na UE e, particularmente, sobre a liberdade de informação no serviço público de radiodifusão não tenha sido poupado por especialistas em desinformação e mistificação”. A primeira-ministra Georgia Meloni escreve diretamente. Palavras fortes do outro lado da fronteira para Ursula van der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, para esclarecer e destruir a hipótese singular de que “o Estado de direito em Itália está em risco, especialmente no que diz respeito à liberdade de informação e do público”. Serviço de Rádio e Televisão “. Anunciado por “ataques desajeitados e duvidosos”, “notícias falsas” e avaliações inaceitáveis ​​​​por alguns meios de comunicação do relatório, alguns jornais “distorcidos para uso político” e pela primeira vez “na tentativa de atacar o italiano governo”.

O primeiro-ministro esteve em Pequim para uma reunião bilateral com o seu homólogo Li Qiang, uma tarefa delicada, e a sua carta à “Querida Ursula” foi publicada dizendo “nenhuma interferência no regime de Roy”. As palavras ponderadas – explicam fontes governamentais – surgem dias depois de um relatório europeu ter sido usado como ferramenta por alguns meios de comunicação e partidos da oposição para retratar o nosso país como um país onde liberdades básicas, como a liberdade de informação, estão em risco.

Agência ANSA Agência ANSA Carta de Meloni para van der Leyen – Notícias – Ansa.it Texto completo (ANSA)

Fica imediatamente claro que não tem nada a ver com as palavras do Presidente Mattarella durante o festival de fãs sobre a liberdade de informação e especialmente a liberdade de serviço público. Meloni descarta com repulsa o facto de “a estrutura administrativa da RAI não garantir a plena independência de um serviço público sujeito a excessivas interferências políticas”. Como a reforma que moldou o actual regime de Roy não foi realizada pelo seu governo, mas por Matteo Renzi em 2015, o Partido Democrata foi o partido com maioria relativa. O primeiro-ministro sublinha que “desfrutou daquele regime” e durante décadas “devido à oposição do partido (Irmãos de Itália) que lidero” e, portanto, a qualquer desvantagem.

Isso não é o bastante. Os atuais líderes de Roy também foram eleitos pelo governo de Mario Draghi, “sendo o Pratelli d’Italia o único partido da oposição, que foi considerado excluído até mesmo do conselho de administração de Roy”. “O atual governo e a maioria parlamentar que o apoia ainda não utilizaram a lei atual para renovar a gestão de topo – explica Meloni van der Leyen, respondendo assim aos ataques sofridos em Itália -. A RAI, como mencionado, foi nomeada pela maioria na última assembleia da qual Fratelli d’Italia não fez parte, portanto a RAI Não está claro como o governo é responsável pela interferência política na administração, e uma sessão parlamentar ainda está para ser realizada realizada relativamente à nomeação de um novo conselho de administração, uma vez que ainda não foi alcançado qualquer acordo com os partidos da coligação.

Agência ANSA Agência ANSA Protestos contra Meloni, efeito cômico em Roy – Notícias – Ansa.it A centro-esquerda estuda movimentos para nomeações da RAI. M5s, reforma agora (ANSA)

Outra questão: a escolha de muitos jornalistas e âncoras de deixar Roy não se baseia em uma mudança editorial, mas sim na “dinâmica normal do mercado”. “Alguns destes apresentadores deixaram Roy antes da chegada do novo CEO, enquanto outros decidiram prosseguir novas experiências profissionais ou editoriais, apesar de a empresa ter confirmado a sua presença na programação”, nota o Primeiro-Ministro. Finalmente: Embora as disposições sobre igualdade de condições sejam válidas para disputas eleitorais anteriores, “todos os governos em exercício têm podido continuar legalmente a informar os cidadãos sobre as suas atividades, a informação institucional não está incluída no cálculo da igualdade de tempo, de acordo com a lei atual”.

O Primeiro-Ministro conclui com palavras duras contra os actuais partidos da oposição. “Da parte do governo italiano, confirmo todos os esforços para garantir o pleno respeito na Itália e na Europa pelos valores fundadores em que se baseia a União Europeia e a luta contra as notícias falsas, o firme compromisso de fazer avançar a Itália no terreno da informação gratuita. E o pluralismo do serviço público de rádio e televisão, depois de décadas de vergonhosa subdivisão política”.

