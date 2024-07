Ele jogará no lugar de Leo

Tenha pena de quem considera a propriedade um dado adquirido: no novo Milan de Fonseca, Leo arrisca o seu lugar em favor de um talento ainda mais jovem.

Pré-temporada 2024/2025 Milão Tudo começou com uma explosão de novidades e surpresas. Quando os veteranos estão prontos para dar tudo de si, chama a atenção Jovem de primavera Ele nasceu Milão é o futuroAqueles que serão incluídos na primeira equipe.

Entre esses nomes emergentes, destacam-se Francisco Camarta, Kevin Geroli E Mattia Liberali, prontos para provar seu valor durante este verão escaldante. Além deles, os goleiros também treinam com grandes nomes Noah Raver, Labo Nava E Lorenzo Doriani; Quem sabe eles também poderão aderir em breve Vitório Magni, Diego Chia E Christian Comoto.

FonsecaO novo treinador rossonero decidiu acomodá-los Jovem talento, confiante em suas habilidades. quando Turnê na AméricaQuem verá? Milão Enfrentar algumas das equipes mais fortes do futebol internacional será um teste fundamental para eles.

O seleccionador de Portugal também convocou jogadores talentosos Turma de 2007incluindo o compromisso Hugo CuencaUm sinal de clara intenção de apostar no futuro.

De Camarta a Geroli: o futuro do Milan está em boas mãos

Um nome muito comentado, considerando sua futura estabilidade no time titular Francisco Camarta. DepoisEstreou na Série A E isto Primeiro contrato profissionalObtido após longas negociações, o Turma de 2008 Ele mostrou seu talento emCampeonato Europeu Sub-17Também brilha comMenores de 19 anos. lá Siri C Será um teste desafiador para ele, mas seu talento está surgindo.

O holofote está ligado Kevin GeroliMeio-campista box-to-box e de grande personalidade, impressionou sua dupla primavera Desligado Abade queMenores de 19 anos Desligado Koradi. determinado Clube da JuventudeZeroli é considerado um líder e espera presença permanente no time misto do Milan Primeira equipe – Milan Futuro.

Mattia Liberali, Milão (Agência)

Fonseka observa de perto o desenvolvimento dos liberais

E então há Mattia Liberali, é um nome sobre o qual todos sussurram, mas em breve poderá se tornar um grito de alegria para os torcedores do AC Milan. O jovem meia-atacante comparado em termos de características Rafael LeãoObrigado a ele por ter despertado o interesse do treinador Velocidade, técnica E Capacidade de salto humano. Fonseca avalia a possibilidade de utilizá-lo na mesma posição tática de Leo para entender se Liberali pode estar fresco. Curinga de ataque Milão.

Esta pré-temporada será decisiva para o futuro de Mattia Liberali, pois terá a oportunidade de provar o seu valor. Uma vaga no time principal. Os testes amistosos serão a melhor plataforma para ele mostrar todo o seu potencial e fazer os fãs sonharem. com Fonseca Com atenção e jovens talentos prontos para explodir, o Milan se prepara para viver um verão emocionante.