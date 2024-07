Tajani: ‘Quem puder sair do Líbano, tenha muito cuidado’ – Notícias

“Acompanhamos com muita atenção não só os nossos 1.200 soldados que estão treinando as Forças Armadas Libanesas, mas também os 3.000 italianos. a segurança dos italianos que vivem no Líbano”, disse o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

“Falei com os ministros de Israel, Israel Katz e do Líbano, Bov Habib, para evitar uma nova guerra”, acrescentou Tajani, acrescentando que, segundo ele, “uma interrupção do ciclo de violência é possível. O governo está comprometido com a paz e a estabilidade através do governo italiano. UNIFIL. É muito importante que eu peça proteção para a Resolução 1701 das Nações Unidas.” “

“Em dois longos telefonemas falei com os ministros dos Negócios Estrangeiros do Líbano e de Israel. Estamos preocupados com a escalada na região. Reiterei o compromisso da Itália com a desescalada a ambos os ministros”, acrescentou. A resolução para criar uma zona azul será usada para evitar a retomada das hostilidades suspensas, e acreditamos que o fortalecimento das Forças Armadas Libanesas incluirá o Hezbollah.

Sobre a carta de Georgia Meloni a Ursula van der Leyen, Tajani sublinhou: “Parece-me que a liberdade de imprensa não é completamente violada no nosso país. da ditadura cultural.”

“A situação de Rai não deve ser sempre usada politicamente – acrescentou – parece-me que há espaço suficiente para todas as forças políticas, e isto também se aplica às estações de televisão privadas. diz que a situação na Itália não é conhecida.

Assim, falando sobre a política nacional e as próximas eleições regionais, o presidente da Forza Italia sublinhou: “No dia das eleições, avaliaremos todos juntos, é decidido pelas regiões. três regiões da Ligúria, Úmbria e Emilia Romagna ordenam que o governo fixe a votação no mesmo dia”. O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani comentou o hipotético dia das eleições para as próximas eleições regionais à margem da conferência de imprensa da FI.

Na Ligúria, acrescentou, “Dotti renunciou há dois dias. Se encontrarmos um candidato, seremos uma associação de mágicos, não uma aliança política. Encontraremos o melhor candidato. Acredito que o candidato cívico é preferível. Iremos preencher os lugares onde a esquerda parece livre apresentando o ex-ministro Orlando Vá e ocupe: isso refletiria um forte compromisso com a esquerda e deixaria os moderados que representam a maioria na Ligúria sem voz”.

Berlim: ‘Os alemães devem deixar o Líbano enquanto há tempo’



O Ministério das Relações Exteriores em Berlim apelou a todos os alemães para deixarem o Líbano devido ao risco aumentado. O guardião relatou. Acredita-se que cerca de 1.300 cidadãos alemães estejam no país e todos deveriam aproveitar a oportunidade para sair “enquanto ainda há tempo”, disse um porta-voz do ministério em um comunicado do governo. Ele disse que ainda há voos para a Turquia e para a União Europeia e que os alemães deveriam aproveitar a janela que ainda existe.

