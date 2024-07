Benfica, Trubin: “O meu português é melhor, as pessoas apontam os meus erros”

O guarda-redes ucraniano do Benfica, Anatoly Trubin, está a fazer progressos na aprendizagem do português. O ex-jogador do Shakhtar Donetsk também admitiu que às vezes aponta erros em suas letras.

A emigração de Anatoly continua Trubinquerer Benfica. O enorme guarda-redes ucraniano de 2m mudou-se para Portugal no verão passado Shakhtar DonetskQuer saber tudo sobre o novo ambiente de trabalho.

Trubin disputou 28 jogos no campeonato pelo Benfica esta temporada, todos como titular, 6 na Liga dos Campeões e 6 na Liga Europa. O goleiro ucraniano, verificadoentre Continua o seu caminho de desenvolvimento antes de se transferir para o Benfica. Enquanto isso ele também está melhorando em português.

Trubin, na aula de português… – Campeonato Europeu na Alemanha com ele Ucrânia Acabou cedo demais com a eliminação na fase de grupos. Dois jogos contra Trubin Eslováquia E BélgicaEm três jogadas (primeira vs. Romênia jogo Lunin de Real Madrid) Agora, depois das férias, Trubin está de volta imerso no mundo do Benfica.

Há quatro dias ele disputou o primeiro tempo de um amistoso que venceu por 3 a 1Almería. Ex Shakhtar Donetsk, entretanto, continua a aprender português. O goleiro ucraniano, por meio de postagem publicada em seu perfil no Instagram, revelou que está progredindo a cada dia: “Durante os treinos focamos no trabalho em equipe. o idioma.”

Trubin admitiu que às vezes as pessoas notam erros linguísticos em suas letras escritas em português: “Meu português? Às vezes você encontra erros nas minhas letras e me aponta. A cada dia estou aprimorando meu português e sei que só um trabalho adequado garante resultados. .”

© Todos os direitos reservados

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.” READ Casal intoxicado em Irbinia, não é botulínica: surge a hipótese do agrotóxico