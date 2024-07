Olimpíadas de Paris 2024, hoje, 29 de julho | Ceccone conquistou o ouro nos 100 metros costas, Pilatos em 4º no centésimo. Pontos de prata em meio à controvérsia no cinema

Marini, o sentimento do florete demitido: “Conto com o evento da equipe para consertar as coisas”. Bianchi e Machi estão à frente

(Flávio Vanetti) Os italianos Guillaume Bianchi e Filippo Machi estão nas quartas-de-final. Com a possibilidade/esperança de ter dois atletas na semifinal e na seção de medalhas, Mas ele come as mãos pelos três perdidos e pela oportunidade desperdiçada Tomás Marini, a opção mais forte na competição no papel. O campeão mundial esteve perto da qualificação (14-11), mas o francês, impulsionado pelo apoio estrondoso do Grand Palais, sofreu na segunda volta da recuperação de Patty, a eventual vencedora, após 14 recepções em grande altitude. , com feito de ultrapassagem (15-14).

O segundo turno, porque o primeiro turno foi caracterizado por uma reviravolta sensacional, mandada por Marini com sete vitórias (3-10), descontraída e ritmada. Porém, no melhor momento, Damaso apagou a luz, enquanto as luzes vermelhas de alarme acenderam no painel: 5 tiros seguidos do francês, Apoiado por algumas decisões duvidosas do árbitro (mas o fator campo, sabemos, conta, não importa em que país você esteja) E a partida foi reaberta (10-8 para Azul). Então o campeão mundial encontrou uma maneira de começar de novo e com apenas uma vitória pela frente, aqui está o progresso que o levou a uma vantagem de 3 vitórias. Não veio e, em vez disso, outra simulação do último tiro caiu em nossa cerca.

Tommaso disparou como um raio no final da partida e, cerca de dez minutos depois, concordou em falar sobre sua decepção: “Gente, estou desanimado…Boudi se destacou em aproveitar meus erros. Porém, as Olimpíadas são uma guerra e há imprevistos. Então meu oponente torceu e torceu ao seu lado.” Sucessos suspeitos? “Cem por cento foram recusados ​​a retornar para mim; eles atribuíram outro questionável aos franceses. É claro que, se eles tivessem me dado, a história teria sido diferente. Mas não acredito nisso”, disse ele em A Hora. Sensação e nó na garganta Mantenha a vantagem e haverá tempo para uma última frase: “Muito arrependido ou desapontado? Uma combinação das duas coisas. Mas sinto muito porque me sacrifiquei ao longo dos anos para chegar aqui. Estou contando com os testes da equipe para consertar as coisas.” Agora o foco está em Bianchi e Machi: Guillaume arremessa muito bem e nas oitavas de final não dá chance ao medalhista de bronze Cech Soubenich, de Tóquio, então treinado por Stefano Cerioni: 15-5 é um problema. Filippo Machi, que começou como um foguete contra o japonês Matsuyama (7-1), viu sua vantagem cair lentamente para um precário 10-10. Mas depois reiniciou e fechou em 15 a 11: atuação sólida e importante, auspiciosa.