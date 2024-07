Ele selecionou pessoalmente todas as músicas de “Passione”, uma por uma. E todas as versões de todas as músicas. Com “Era di Maggio” você definitivamente terá muitas opções. De todas as minhas propostas, interpretações históricas e modernistas, ele escolheu a gravadaA partir de 2009, no álbum duplo “Ruas”, estrela da estrela com Pepe Servillo, em que a cantora concorre com “Her” Fado no primeiro CD, e no segundo “Love will tear us apart” dos Joy Division, com Di Giacomo-Tosti, com Nine Inch Nails, flamenco, chanson francesa…

Aterrissando em Nápoles após um longo vôo, Susana Maria Alfonso de Aguirre, seu nome verdadeiro, ele gravou ao fundo, um coração vermelho como uma joia em volta do pescoço, a música, uma dança dolorosamente perfeita compartilhada no centro histórico com um líder de viagens aviárias. O diretor e toda a equipe ficaram hipnotizados e hipnotizados. Ela estava determinada a não ir embora, apenas para aprender a letra de uma volúvel canção de amor sadomasoquista. Ele cantou “Indiferença” no pátio de Nápoles, que lutou para manter a calma para as filmagens, mas não para ela, apenas para o violão. Paulo del Vecchio Sub: Extraordinário.

Estou doente há muito tempo, Misia faleceu ontem aos 69 anos. Filha de pai português e mãe catalã, nasceu no Porto em 1955 e viveu muito tempo entre Madrid e Barcelona antes de regressar a Portugal e escolher o nome artístico da musicista e modelo russa Misia Chert. Um museu de muitos artistas em Paris na virada do século XX. Esse nome tornou-se também o título do seu primeiro disco, em 1991, onde iniciou um caminho de renovação para o fado, senão mesmo de revolução: respeitando sempre as palavras dos poetas, lição suprema. Amália RodriguesA quem dedicou um disco inteiro em 2015: “Antes de mim ela cantava a canção napolitana sozinha e com o grande Roberto Murolo. Continuo no caminho dela, ela nos mostrou todos os caminhos, abriu todos os caminhos”, disse aos jornalistas interessados. um documentário sobre a canção napolitana, sendo forte em alguns pontos uma portuguesa e uma tunisina, embora napolitana. M’Barka Ben Taleb.

Missia cantou com o coração e o corpo, com paixão e sensualidade intensa, com intensidade e coragem. Os versos de Fernando Pessoa ou de António Lobo Antunes são o seu pão com manteiga. Mas competiu com Chopin e cantou um dueto com Iggy Pop (em “Delicatessen Café” em 2013), a aventura napolitana continuou ao vivo, alistada nas primeiras temporadas de “Passione live”, baseada no filme de 2013: Entrou. O mesmo quarteto também abordou “Gumme” nas notas de “Carmela” com Pietra Montecorvino, Monica Pinto e Ben Taleb. De Bruni também interpretou “Na Bruna” e depois voltou ao palco para a final conjunta de “Napule è”, cantando músicas do filme “His”. Um CD ao vivo atesta esse feito, de seu último álbum “Animal Sentimental”, de 2022.

Olá Misia, Olá, obrigado por tudo.

