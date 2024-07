Equipes de ginástica olímpica feminina de Paris 2024, Itália

Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Georgia Villa Super Simone Biles atrás dos EUA. Não subimos ao pódio desde Amsterdã 1928

30 de julho de 2024



Anjos de prata em Paris. Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Irio e Giorgia Villa, campeãs europeias, são as primeiras no masculino. Os EUA de Biles conquistaram a medalha de ouro e o Brasil o bronze. A Itália não ganha uma medalha por equipe olímpica feminina desde 1928. Após 96 anos, o sonho agora é realidade. A competição decidiu no último ciclo, Itália no solo, Brasil no salto e Grã-Bretanha, desta vez na madeira, na trave.

Bela Manila – Como as duas primeiras equipes do ranking, a Itália larga no salto junto com os EUA. Os 25m não deram muita alegria nas eliminatórias e desta vez começa bem, com três marcas em três. Frente a frente desigual com os americanos neste equipamento: Chiles 14.400, Gary 14.800 e a estrela Simone, Biles II (rodada na plataforma, ataque de flick na prancha e bicicleta dupla atrás) “limitada” ao tempo duplo pagou 14.900. Manila obteve 14,166 com seu duplo giro de Yurchenko, Alice D’Amato postou 13,933 e Angela Andreoli terminou com 13,566 com um trio italiano com um giro e meio com seu Yurchenko. Os Estados Unidos lideram o primeiro ciclo com 44.100, seguidos pela China com 41.665 e pelo Brasil com 41.999 para começar nas barras assimétricas.

Árbitros mesquinhos – Um segundo ciclo de observação do blues em fios aleatórios. Georgia Villa está limpa, mesmo que os júris sejam mesquinhos hoje. 13.766 são pagos pelo exercício, enquanto Alice D'Amato foi excepcional, almejando a medalha na categoria especial, terminando com colheita dupla na saída e merecidos 14.633 contra 14.400 de Simone Biles. Elisa Iorio com macacão branco cobrindo o triângulo azul, torceu o tornozelo esquerdo e teve coragem de ingressar na seleção nacional. Os algozes não receberam muito, mas 14.266. Enquanto isso, os candidatos diretos ao pódio, China e Brasil, largam com handicap na trave. Zhou, o aspirante a campeão olímpico, consegue duas quedas para conseguir 12.300, enquanto Soares também consegue 12.400. A meio da corrida, ou após as duas primeiras voltas, a Itália está em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos e da China. Mas agora que o feixe está aí, 10 centímetros podem determinar o céu ou o inferno, o que é bem conhecido dos chineses e brasileiros. O primeiro anjo é Manila Esposito, que adora o mascote da ginástica. Pirueta de pulsos e leve tremor de desequilíbrio, mas a saída da bicicleta dupla é executada com perfeição. 13.966 Respiramos, sorrimos e nos abraçamos quando chega. Os americanos navegam em velocidade dupla, com China e Brasil competindo no solo, enquanto a outra finalista italiana da especialidade, Alice D'Amato, se uniu a Esposito para completar uma rotina perfeita com 13,933. Angela Andreoli é a única desaparecida, enquanto Simone Biles continua a inflamar 20 mil pessoas na Arena Percy. Andreoli se saiu bem na trave, um pouco menos extrovertido, e Sugahara ficou um pouco fechado na programação das Olimpíadas. Ele ainda recebe 13.300. Após três ciclos, a Itália está em 2º lugar, 125.529, à frente dos esquivos EUA, com 129.131.

Corpo livre – A Itália termina com exercícios de solo enquanto seus rivais diretos China e Brasil vão para o salto que costuma trazer pontuações altas. Esposito comete um pequeno erro no final da segunda diagonal, colocando a mão na plataforma de corpo livre. Isso é considerado uma queda, levando um ponto de penalidade e terminando com 12,666. Foi um confronto direto com Itália, Grã-Bretanha e Brasil na final para Angela Andreoli, que marcou 13.500 nas eliminatórias e será boa para a prata. Primeira diagonal perfeita, sugahara bloqueado, segundo corte duplo. Existem links, até a última bicicleta dupla parou em 13.883. Ângela, ou talvez Anjo. De qualquer maneira, é mágico.