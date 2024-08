ErreDue, contrato de 1,7 milhões de euros com empresa portuguesa – Economia e Finanças

(Téléfora) – ErreDueUma empresa cotada na Euronext Growth Milan e ativa na área da eletrólise para produção de hidrogénio limpo. Nova encomenda com empresa portuguesa – Atuante no fornecimento de gás – Construção e venda de planta de 1,25 MW e valor 1,7 milhões de euros.

Planta, será Dado no primeiro trimestre A 2025 conta com 5 geradores com tecnologia alcalina, alimentados inteiramente por energia renovável. Em plena capacidade, a planta produzirá cerca de 432 kg de hidrogênio verde por dia a uma pressão de saída de 30 bar. A modularidade do sistema permitirá ao cliente otimizar o trabalho de acordo com as necessidades reais de energia.

“Graças ao histórico significativo das nossas fábricas, estamos satisfeitos por termos sido selecionados por uma empresa internacional estabelecida que nos reconheceu como o parceiro certo. Presidente Enrico D’Angelo – A transição energética é cada vez mais um factor determinante para os investimentos, e na ErreDue estamos particularmente focados em apoiar as empresas transformadoras, com flexibilidade para utilizar máquinas de acordo com as necessidades reais e efectivas de produção. Além disso, esta colaboração nos permitirá Reforçaremos a nossa presença na Europa“.