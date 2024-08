Novo cliente português da ErreDue: Assinatura de encomenda para eletrolisador alcalino de 1,25 MW

Apesar da aproximação das férias de verão, a atividade comercial da ErreDue não parou: a empresa de Livorno anunciou de facto que finalizou uma nova encomenda a uma empresa portuguesa – ativa no fornecimento de gás – para construir e vender uma central de 1,25 MW. Eletrólise, no valor de 1,7 milhões de euros.

A planta, que será entregue no primeiro trimestre de 2025, é composta por – explica ErreDue em nota – 5 geradores com tecnologia alcalina, que serão movidos inteiramente por energia renovável. Em plena capacidade, o sistema pode produzir cerca de 432 kg de hidrogénio verde por dia a uma pressão de saída de 30 bar. A modularidade do sistema permitirá ao cliente otimizar o trabalho de acordo com as necessidades reais de energia.

A empresa portuguesa (cuja identidade não é divulgada neste momento) no mundo do gás há mais de 30 anos, escolheu a ErreDue para expandir a sua unidade de negócio ligada ao armazenamento e distribuição de hidrogénio. Enrico D’Angelo, Presidente da ErreDue, comentou: “Graças ao importante histórico dos nossos sistemas, estamos satisfeitos por termos sido escolhidos por uma empresa internacional estabelecida que nos reconheceu como um parceiro válido. A transição energética está se tornando cada vez mais um factor determinante para os investimentos, na utilização de máquinas de acordo com as necessidades reais e efectivas de produção. Com flexibilidade, nós da ErreDue estamos particularmente focados em apoiar as empresas transformadoras e esta colaboração permitir-nos-á consolidar a nossa presença na Europa.”