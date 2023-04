Um está entalado entre os lençóis, o trânsito congestionado

Tarde acidente de trânsito a Châtillon, no Vale de Aosta. Os dois carros envolvidos colidiram na Rodovia 26, um dos dois carros ela caiu Após o impacto. Um motorista eu fiquei preso No habitáculo, é necessária a intervenção dos bombeiros para a extrair das chapas metálicas. Duas mulheres ficaram feridas e foram levados para o hospital.





Acidente na Rodovia Chatillon

eu’acidente de carro Aconteceu na terça-feira, 4 de abril, por volta das 16h30. Rodovia 26 Na área que atravessa o município de Chatillon na província de Aosta.

O conflito ocorreu por motivos que ainda não foram apurados Dois carros dirigidos por duas mulheresele relata noite asda. Um dos dois carros foi parar após o violento impacto rolar No meio da estrada.

O acidente aconteceu na Rodovia 26 em Chatillon





Duas mulheres ficaram feridas

Os veículos e pessoal do 118, bombeiros e agências de aplicação da lei responderam ao local do acidente. Eles estavam em conflito As duas mulheres ficaram feridas Dirigindo carros.

Bombeiros tiveram que trabalhar Retire das folhas Um dos dois motoristas ficou preso no compartimento de passageiros após o acidente.

Segundo o La Stampa, duas mulheres de 39 e 53 anos foram socorridas e levadas de ambulância ao hospital.





Estrada fechada, trânsito congestionado

O acidente e o carro capotado causaram danos consideráveis Problemas de tráfego Estrada na área, enviando Tráfego congestionado.

A polícia está presente para permitir operações de resgate e remover carros A estrada foi temporariamente fechada A rodovia estadual desvia o tráfego para a circulação interna do país.

Assim, eles se desenvolvem de forma diferente CaudasA situação voltou ao normal após as 17h e a rodovia estadual foi liberada posteriormente ao trânsito.