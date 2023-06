Jorge Jesus vai treinar a Arábia Saudita

Acompanhe também a Tag24 nas redes sociais









JAlegre-se Jesus Então o contrato está prestes a ser assinado Treinador de‘Arábia Saudita. A federação teria entrado em contato com ele e as partes teriam chegado a um acordo onde ele orientaria o técnico a assinar o contrato. Conecte-se com a Arábia Saudita até 2026. Um jornal local noticiou sobre isso Al Riyadh. Segundo a imprensa saudita, os rumores que circulam há algum tempo sobre o futuro do seleccionador de Portugal irão confirmar-se. Jorge Jesus, Ele está atualmente sob contrato com o Fenerbahce (término no final deste mês de junho), mas não tem intenção de expirar e renovar. A escolha para ir treinar a seleção saudita ocorre no final de sua experiência Durou apenas um ano em Türkiye. O facto do treinador não ter intenção de renovar o contrato com o clube de Istambul já andava há algum tempo no ar, e agora perante a notícia quase certa de que passou para o comando da equipa da Arábia Saudita, estes rumores parecem estar chegando ao fim. A ser confirmado. Se for anunciado oficialmente, Será a primeira aventura de Jorge Jesus à frente de uma seleção. Os portugueses viriam para lá Aos 68 anos. A Arábia Saudita escolheu o treinador lusitano porque ambiciona o apuramento para o Mundial de 2026 em três países – Canadá, México e Estados Unidos.

George Jesus escolheu reviver a sorte da Arábia Saudita

George Jesus é um treinador de futebol, ex-jogador de futebol, Meio-campista, nascido em 1954. Ele ainda tem contrato com FenerbahçePelo menos até o próximo dia 30 de junho. O técnico já teria informado a alta direção da empresa Intenção de não renovar contrato E é exatamente isso que as notícias desta hora dizem Ele quer assumir a liderança da seleção da Arábia Saudita Quem quer aumentar a sua competitividade tendo em vista copa do mundo 2026. As palmas da seleção saudita incluem atualmente entre seus troféus, Três primeiros lugares na Copa da Ásia. Está qualificado em sua história Cinco vezes pela Copa do MundoFinalmente na edição de 2018. Jorge Jesus deve substituir o francês Herve RenardAté maio de 2023 Ela agora é a técnica da seleção feminina francesa.

A Aprendizagem de Jorge Jesus

A vida do português, como treinador, Começou em 1990 na Amora. Depois de liderar várias equipas, sempre do seu país, liderou Praga Ele ganhou o troféu com isso Interponto. Então, em 2008, George Jesus teve a oportunidade de se tornar um treinador de salto de qualidade. benfica Ele jogou Perdeu as duas finais da Liga Europa. Entre os troféus conquistados com Lisboa: três Primeira Liga, uma Tazza de Portugal, cinco Tazza da Liga e uma Supertazza Candido de Oliveira. Sua experiência Benfica termina em 2015 Quando você se move jogo Isso o coloca em segundo lugar na classificação do campeonato. Melhor oportunidade de trabalho em sua vida até então. Então vá praticar FlamencoNo Brasil, ele ganhou copa libertadores, além de ganhar o campeonato. No Brasil, ele consegue seus melhores gols com o Flamengo Ele também venceu a Supercopa e a Recopa Sul-Americana do Brasil. Decide então regressar a Portugal, contando com uma cláusula do seu contrato que lhe permite rescindir contrato com um clube estrangeiro. De novo benfica Em 2020, porém Ele foi solto em 2022.