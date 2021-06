Está de saída Cristiano Ronaldo e a Juve já definiu o preço. Alegri Dybala – Foca no Courier del’Umbria

Parece haver pouco espaço para Cristiano Ronaldo Nos novos Juventus Matrícula de Massimiliano Allegri. Principalmente devido a uma coisa Crise Economia por epidemia pesando como uma pedra nos tesouros da Juventus.



E apenas o número sacrificado pode ser campeão português. Um encontro Mercado Das estratégias futuras entre a gestão liderada por Agnelli e o técnico de Livorno. Os portugueses ainda são o objeto misterioso da rosa, dilacerados entre o desejo Mudar Para honrar seu contrato, que expira em 30 de junho de 2022. O facto de o jogador ter chegado ao fim de um ciclo e a melhor forma entre a empresa e o jogador para terminar essa relação é visto que ninguém pode sair à derrota. Sem provocar polêmica. Mas a Juventus precisa acelerar as coisas para não cair em uma armadilha que tem uma saída. O motivo é claro. Cristiano Ronaldo juntou-se à Juventus em 2018 por 115 milhões (incluindo presentes e comissões) e tem um cartão de perdão por 88 milhões. O que o clube precisa fazer para vendê-lo? Peça pelo menos 29 milhões para que ninguém sofra Perda de capital. Este é o preço mínimo da etiqueta, então em um ano ela estará livre para zero.

exceto isto Juventus Ele quer se livrar de um salário total de cerca de 58 milhões. A volta de Allegri e seu acerto com o Atlético de Madrid pelo Morata pode ser um sinal de que Zoe está pronta para se despedir de Ronaldo e apostar tudo em Paulo. Tifóide, Está emparelhado com espanhol. O PSG ganha um salário anual líquido de 31 milhões de patrimônio líquido de locais potenciais para o Real e Portugal Unido, por um total de cerca de 64 milhões. Um verdadeiro golpe para as contas do clube. Apesar disso, é importante destacar que as vendas da Juventus nos últimos anos aumentaram para 16 milhões no primeiro ano. O segundo ano, por outro lado, viu uma queda nas vendas, principalmente devido ao Govt.



