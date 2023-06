Idosos abusados ​​em Nápoles, sete prisões por Carabinieri – última hora

(ANSA) – Nápoles, 08 de junho – Insultos, abusos, ameaças e violência: foi o que aconteceu em uma casa de repouso do bairro de Chiaia, em Nápoles, onde os Carabinieri prenderam sete acusados ​​de Agentes Sociais e de Saúde (OSS). A rivalidade entre si, os maus-tratos continuaram e muitos pioraram em detrimento das pessoas confiadas aos seus cuidados e supervisão.



Os Carabinieri do Centro de Nápoles, apoiados pelos colegas de Nil e Naz, estão realizando buscas e verificações de emergência nos locais e pessoas do asilo para idosos, localizado no Corso Vittorio Emanuele 656. Divisão de Inspeção do Comando Provincial de Nápoles.



Da investigação dos militares da Delegacia de Chiaia de Nápoles, coordenada pela Seção IV do Ministério Público de Nápoles (‘Violência sexual e proteção de segmentos vulneráveis ​​da população’, coordenada pelo procurador-adjunto Raffaello Falcone) resultou o descaso deliberado do necessidades básicas de pacientes entre 80 e 100 anos e humilhações, ameaças, violência física e psicológica severa.



Dois suspeitos foram presos em Poggioreale, uma mulher foi presa em Pozzuoli e os quatro restantes foram colocados em prisão domiciliar. Três teriam tirado sem justa causa os rendimentos do cidadão: um de forma direta e os restantes dois de forma indireta. (lidar).