Missia, cantora icónica do novo fado português, morreu em Lisboa

Postado por: 28/07/2024 00:50

Lisboa – Faleceu em Lisboa aos 69 anos MísiaUm dos principais tradutores O novo fado Português. A cantora, doente há algum tempo, deixou um legado artístico de extraordinário valor.

Nasceu no Porto em 1955 Susana Maria Alfonso de Aguirre, filha de pai português e mãe catalã. Depois de uma longa convivência entre Madrid e Barcelona, ​​​​Michia regressou a Portugal para se dedicar à música em 1991, revolucionando o estilo tradicional do fado com o seu primeiro álbum autointitulado. MísiaInspirado por Certificado MisiaMúsico e modelo russo que foi musa de muitos artistas parisienses no início do século XX.

Em seus trinta anos de carreira, Missia lançou vários álbuns, o último deles, “Animal Sentimental”, foi lançado em 2022. A sua música caracteriza-se por composições originais, muitas vezes inspiradas nos textos poéticos dos autores. Fernanda Pessoa E António Lobo AntunesInclui também releituras pessoais de clássicos da canção portuguesa, especialmente Amália RodriguesApresentado no álbum “Para Amália” de 2015.

Mísia não se limitou ao fado, mas explorou também outros estilos musicais. A sua trajetória no canto napolitano foi particularmente notável, culminando em 2010 com a sua participação no filme “Paixão”. John TurturroLá ele cantou um dueto Pepe Servillo.

O falecimento de Mísia marca uma grande perda para a música portuguesa e internacional, deixando um vazio no coração dos seus fãs e no panorama musical do fado moderno.

