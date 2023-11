Cristiano Ronaldo processou

Problemas pela frente para Cristiano Ronaldo. Tal como relata o Cointelegraph, a estrela do Al-Nassr enfrentará uma ação judicial por promover títulos não registados na Binance, uma bolsa de criptomoedas com a qual o campeão português coopera desde 2022, altura em que celebrou uma parceria plurianual. Está prestes a lançar sua primeira coleção Nft.

A razão

Especificamente, CR7 é acusado de “promover, auxiliar e/ou participar ativamente na oferta e venda de títulos não registrados em associação com a Binance”, de acordo com um documento apresentado em 27 de novembro no Tribunal Distrital dos EUA na Flórida. A ação alega que Ronaldo sabia ou deveria saber sobre “a venda de títulos criptográficos não registrados” porque tem “experiência em investimentos e vastos recursos para adquirir consultores externos”.