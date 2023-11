“Desculpe, vou pagar o que é certo.” O telefone de Giulia é encontrado no carro de Filippo

Atualizações em destaque







Ele não explica, não dá detalhes, confessa o assassinato de Giulia Sechetin, como já havia feito antes à polícia alemã, porque nada pode ser feito diante das provas. No entanto, ele vai um passo além em relação às palavras de dez dias atrás, que não tiveram valor no julgamento italiano. Ele diz que está arrependido e pronto para cumprir a punição completa pelo que fez, embora não identifique sua ex-namorada e diga que pode ter tido algum tipo de apagão mental. Filippo Turetta chora ao terminar sua audiência de mandado perante a juíza de Veneza, Benedetta Vitolo, na prisão de Montorio, em Verona. Tudo dura menos de meia hora, tempo das formalidades cerimoniais, na frente do advogado Andrea Petroni e do defensor Giovanni Caruso. O jovem de 21 anos, ligeiramente indiferente desde o momento em que se senta diante do juiz, com os olhos brilhando, opta por exercer o seu direito de não responder.

Não há explicação e, portanto, nenhuma ajuda na investigação neste momento. Caruso, advogado e professor, disse aos repórteres fora da prisão, após cerca de duas horas de conversa com Duretta após o julgamento, que durante aqueles poucos minutos o jovem “sentiu necessário fazer uma declaração voluntária. Incluído na polícia alemã”. Quando foi preso perto de Leipzig, ao parar o carro sem gasolina, ele disse que matou Giulia, ainda a chamava de “namorada”, vagou por uma semana e tentou se matar, mas não o fez. Teve coragem. Hoje, o jovem, deportado da Alemanha há três dias, ainda se encontra no hospital da prisão de Veronese, onde continua a pedir para poder ver os pais, usando palavras diferentes sem referências a tentativas de suicídio. A aparente frieza, a maior consciência do crime hediondo cometido. “Estou com o coração partido – explicou conforme consta nos relatórios – sinto muito pela tragédia que causei. Não quero fugir das minhas responsabilidades, quero pagar o que é certo por matar minha ex-namorada. reconstruir na minha memória – repetiu – as emoções e o que me inspirou naquela noite. Desde o início eu era minha intenção entregar e prender. Essa era a minha intenção. Agora – concluiu – estou tão cansado que não sinto vontade de adicionar qualquer outra coisa”. Portanto, há uma referência a algo irracional que pode ser “acidentado”. Mesmo que nenhuma afirmação seja feita nesse sentido, isso pode ser mais explorado por meio de uma avaliação psiquiátrica. A defesa, de facto, deveria primeiro trabalhar nos seus próprios conselhos de saúde mental e depois pedir a opinião de um perito durante o julgamento ou investigação. E, nas palavras de Duretta, há também referência à “reconstrução” da “memória”, sugerindo que uma decisão poderá ser tomada nos próximos dias, a partir da conversa entre o menino e o advogado. Esteja preparado para contar ao Ministério Público o que aconteceu entre Vigonovo e Fosso em 11 de novembro, e novamente na estrada para o Lago Parsis, a área onde ele largou o corpo uma semana depois. Sua fuga terminou naquele dia, a centenas de quilômetros de distância. Desde suspeitas de planejamento premeditado até itens como um livro infantil deixado perto do corpo de um estudante, a investigação tem muitas vertentes. Se Duretta não quiser explicar em detalhes como as coisas aconteceram, as audiências o farão. Uma autópsia marcada para 1º de dezembro poderá fornecer respostas sobre as facadas, pelo menos dois outros ferimentos, incluindo um na cabeça. Enquanto isso, o advogado de Elena, irmã de Giulia, o advogado Nicodemo Gentile, pede que ela seja acusada de perseguição porque provou ser “faminta por posses” e “uma usuária mestre”. relacionamento’, mesmo com “chamadas e mensagens constantes”. Matar o ajudou, conclui ele, a “satisfazer seu desejo de perseguir”.